Arvika Nyheter söker helgarbetare/frilansare
Erna Media AB / Journalistjobb / Arvika Visa alla journalistjobb i Arvika
2025-11-05
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erna Media AB i Arvika
, Sunne
, Årjäng
, Kil
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du jobba extra på helger och tycker om att skriva och fotografera?
I så fall finns möjligheten att söka som helgarbetare/frilans på Arvika Nyheters sportredaktion.
Om Erna Media
NWT är en av Sveriges största (digitalt + print) tidningar utanför Stockholm, Göteborg och Skåne. NWT är största titel inom Erna Media som är ett av Sveriges ledande mediehus med 15 olika titlar som levererar lokal journalistik via sajter, appar och printprodukter. Bolagets vision är att värna om demokrati och det fria ordet genom journalistik som engagerar, överraskar och upplyser.
Erna Media är en del av Erna Gruppen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Utöver lokaljournalistiken driver koncernen bland annat verksamheter inom marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Värmland, Skaraborg och Dalsland.
Om rollen
Som frilansare på Arvika Nyheters sportredaktion kommer du exempelvis bevaka evenemang, matcher och tävlingar.
Är du intresserad av att jobba inom media är det här en bra inkörsport och erfarenhet. Du låser inte upp dig på något schema utan får en fråga om du kan jobba vecka för vecka.
Vi ser helst att du är 16 år eller äldre. Körkort är inte något måste men en fördel.Övrigt
Har du frågor kan du kontakta Sportchef Jonas Aspetorp på mejl, jonas.aspetorp@arvikanyheter.se
Vi ser fram emot din ansökan senast 30 november 2025. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/81". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Erna Media AB
(org.nr 556194-4587) Arbetsplats
Erna Media , Arvika Nyheter Jobbnummer
9590840