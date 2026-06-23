Artistbokare till Royal Purple Records sökes!

Royal Purple Records AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-06-23


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Var med och forma Skånes största evenemang och bokningar!
Royal Purple Records står bakom bokningarna till några av Sveriges största scener, från Summer ON i Båstad till Berns i Stockholm. Vi arbetar med allt från etablerade namn som Mohombi till nästa generations stjärnor, som 8-åriga Gabriel Thamhaksa.
Nu söker vi en driven och passionerad artistbokare som vill vara med och ta vår verksamhet till nästa nivå.

🌟 Vi erbjuder:
Möjlighet att jobba med några av Sveriges/skånes mest spännande artister
Prestationsbaserad lön – ju mer du levererar, desto mer tjänar du
Arbetstider 12:00–19:00, måndag till fredag – perfekt för dig som gillar att jobba med energi på eftermiddagen
Arbeta hemifrån eller från vilken plats i Sverige som helst.

Om rollen som Artistbokare:
Som artistbokare etablerar du och vårdar relationer, bokar artister runtom i landet och har koll på vad som är hett just nu. Du behöver ha fingertoppskänsla för både musiktrender och affärer, och gilla att jobba strukturerat i ett högt tempo.

Dina huvudsakliga uppgifter:
Kontakta och förhandla med arrangörer och krögare
Boka artister och matcha dem med rätt evenemang och scener
Budgetera och följa upp bokningar
Vara en viktig del i utvecklingen av Royal Purple Records

Vi söker dig som:
Är målmedveten, organiserad och har stark förhandlingsförmåga
Förstår både det kreativa och affärsmässiga i musikbranschen
Trivs i ett högt tempo, är självgående och lösningsorienterad

Publiceringsdatum
2026-06-23

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb@royalpurplerecords.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Purple Records AB (org.nr 559266-5748), https://royalpurplerecords.se/
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9975726

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