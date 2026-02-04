Artikeladministratör till retailnära verksamhet
OM ROLLEN // MAKE IMPACT WHERE IT MATTERS
Vår kund söker nu en artikeladministratör/masterdata-konsult som kan stötta deras organisation under en intensiv period med stort inflöde av nya säsongsartiklar.
Start omgående och minst 6 månader fram.
Kunden arbetar med ett stort säsongsstyrt sortiment där varje period innebär ett omfattande tillskott av nyheter. Inför kommande säsong ska cirka 7 000 nya artikelnummer administreras - utöver de 22 000 befintliga aktiva artiklar som redan ligger i systemen.
I dag hanterar en person huvuddelen av arbetet och de behöver nu förstärka teamet under en begränsad period. För rätt person kan chans till anställning finnas. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med ytterligare en kollega inom området.
DIN PROFIL // YOU BRING THE EDGE
Du som söker har erfarenhet av att arbeta med artikeladministration, masterdata eller liknande roller - gärna i företag med stora och snabbt växlande sortiment.
Vi ser gärna att du har:
• Minst ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Arbetat i bolag med många nyheter i korta cykler (t.ex. retail, säsong, import)
Förmåga att hantera stora mängder data med noggrannhet och struktur
Vi tror att du är:
• Noggrann, strukturerad och trivs med administrativa uppgifter
• Prestigelös, lättsam och enkel att samarbeta med
OM WISE ADMIN
Wise Admin är specialister på rekrytering, konsultlösningar och rådgivning inom administration. Vi lyfter de som ofta tas för givet, för vi vet hur avgörande rätt administrativ kompetens är för att verksamheten ska fungera och växa. Vi matchar människor som skapar struktur, ordning och arbetsglädje, och ser till att de hamnar där de gör som mest nytta. På riktigt.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emilie Runnegård, Emilie.Runnegard@wise.se
eller Talent Acquisition Specialist Emma Rehn, emma.rehn@wise.se
