Arméstaben söker teknisk designledare ammunition-ballistik indirekt eld
Försvarsmakten / Teknikjobb / Boden Visa alla teknikjobb i Boden
2025-10-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där allt för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Rekryterande sektion
Teknik- och vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår i arméstaben (AST). TVK Mark ansvarar för att materielen vidmakthålls enligt gällande målsättningar och bestämmelser under hela livslängden. Utarbetande av styrningar för materielanskaffning, materielunderhåll och materielnyttjande inom försvarsmakten på aktuella materielsystem är exempel på uppgifter.
I TVK Mark ingår systemdetaljer. En av dessa är Indirekt eld detaljen som är placerad i Boden. Detaljen arbetar med Indirekta eldsystem som t.ex. artilleripjäser, granatkastare, raketartilleri, patrullrobot och sensorer.
Tjänsten som TDL Indirekt eld riktar sig mot FM Indirekta eldsystem, ammunition och dess ballistik som nyttjas inom hela FM.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som TDL bidrar du till att användare inom FM har rätt materiel med rätt status och konfiguration i rätt tid på ett kostnadseffektivt sätt.
Du jobbar främst inom nedanstående huvudområden:
Teknisk design - Du stödjer teknisk chef armé bl.a. avseende styrning av materielsystemens konfiguration, systemsäkerhet och tekniska prestanda. Genomförande sker i samråd med materielsystemledare (MSL) och tekniksystemledare (TSL) genom inhämtande av underlag från t.ex. avvikelser, brukar- och teknikforum.
Vidmakthållande av tekniska system - Du arbetar med stöd av MSL och TSL där ni tillsammans med bl.a. materielområdesansvarig (MOA) och Försvarets materielverk (FMV) ser till att materielen har rätt status och rätt konfiguration under sin tekniska livslängd. Exempel på detta är materielunderhåll där Du stödjer TSL med planering, genomförande och uppföljning av åtgärder kopplade teknisk design. Du stödjer även vid fördelning och uppföljning av materielen.
Materielutveckling och materielanskaffning - Du stödjer ur ett tekniskt designperspektiv inom samtliga faser genom hela materielens livscykel.
Materielfördelningsområdet - Tillsammans med TSL styr och planerar Du materielen till rätt förband eller annan verksamhet m.h.t. konfiguration och status.
Kvalifikationskrav
• Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att arbeta i PC
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet inom teknisk design, systemsäkerhet och arbetsmiljörelaterade frågor inom materielsystem
• Arbetslivserfarenhet av materielsystem inom Indirekt eld, särskilt ammunition och ballistik med ingående stödsystem inklusive kunskap om ingående påverkansfaktorer för att erhålla önskad verkan av den indirekta elden
• Erfarenhet och god kännedom om FM materielförsörjning och materielprocess
• Erfarenhet från arbete med materielunderhåll inom FM
• Erfarenhet från ledning, planering av materielunderhåll och försörjning
• Erfarenhet från förbandsverksamhet inom FM
• Erfarenhet av arbete i FM stödsystem LIFT och SAP/PRIO
• Genomgått FMV systemsäkerhetskursPubliceringsdatum2025-10-06Dina personliga egenskaper
Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du har en hög social kompetens och har lätt för att bygga ditt kontaktnät. Du kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
Upplysningar om tjänsten
Mj Mikael Dahl C Indirekt eld detaljen. 070-6238816, mikael.dahl@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-chef, Marie Levin, 0171-15 70 00Övrig information
Befattningsnivå: Civil befattning
Lön: Individuell lönesättning enligt FM kollektivavtal.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som i dag inte är anställd i FM. Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.
Arbetsort: Boden, annan ort aktuell efter särskild överenskommelse
Tillträde: 260101 eller enligt överenskommelse
Resor, främst inom Sverige men även utrikes ingår i tjänsten.
Välkommen med din ansökan (CV samt personligt brev) senast 2025-11-10.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9541098