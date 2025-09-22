Arméstaben söker tekniksystemledare till Fältarbetsdetaljen
Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
Om enheten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en sektion i Rustningsavdelningen. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom armén samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
TVK Mark består av sju stycken systemdetaljer med ansvarsområden för Luftvärn, Soldatburna vapen, Fältarbetsmateriel, Indirekt eld, CBRN, Hjulfordon och Stridsfordon, samt tre detaljer som arbetar mer övergripande inom TVK organisationen. Dessa tre detaljer är Planeringsdetaljen, Stab och RPL (Regional Produktions Ledning). För att kunna ta det sammanhållna vidmakthållandeansvaret som följer av Försvarsmaktens tillväxt kommer TVK Mark inom de närmaste åren att fortsätta växa.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som tekniksystemledare ingår du i en detalj vid TVK Mark och ansvarar för att användare inom
Försvarsmakten får rätt materiel, i rätt tid, med rätt status och konfiguration på ett
kostnadseffektivt sätt. Fältarbetsdetaljen söker nu tekniksystemledare med inriktningar enligt
nedan:
• Signaturanpassningssystem
• Förbindelsesystem
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du jobbar inom fyra huvudområden:
• Inom Materielunderhåll ansvarar Du för planering, fördelning och uppföljning av materielen och bedömer behov av underhåll mm. Budgetering och kostnadsuppföljning av materielunderhållskostnader ingår som ansvar.
• Inom Vidmakthållande av de tekniska systemen, där Du tillsammans med bl.a Försvarets Materielverk, Materielsystemledare (MSL) och Materielområdesansvarig (MOA) ser till att materielen har rätt status och rätt konfiguration under sin tekniska livslängd.
• Inom Teknisk design stödjer Du Teknisk Chef Mark och Detaljchefen bla avseende systemens tekniska prestanda, ändring av konfiguration och sammansättning samt systemsäkerhet. Detta görs genom Teknisk Order.
• Inom Materielfördelningsområdet där Du styr och planerar materielen till rätt brukare för nyttjande vid förbanden eller annan verksamhet. Som stöd används i huvudsak systemverktygen LIFT C och PRIO.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med tekniska system
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med materiel -, underhållsfrågor
• Erfarenhet från förbandsverksamhet i FM
• Kännedom om FM materielförsörjning
• Erfarenhet av systemsäkerhetsarbete
• Erfarenhet av arbete i statliga organisationerDina personliga egenskaper
Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du har en hög social kompetens och har lätt för att bygga ditt kontaktnät. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-157 000)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
SACO-S FM: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
Upplysningar om tjänsten
Mj Robert Roos C Fältarbetsdetaljen
E-Post: robert.roos@mil.se
Fj Klas Jonasson, materielsystemledare
E-postadress: klas.jonasson@mil.seÖvrig information
Befattningsnivå: SO7
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är
anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Eksjö, annan arbetsort är möjlig under förutsättning att chef Arméstaben godkänner
förutsättningarna
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-19. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt
brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
