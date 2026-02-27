Arméstaben söker Handläggare Teknisk Tjänst vid TVK Mark
2026-02-27
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Information om tjänsten
Arméstaben är en egen organisationsenhet där Teknik- och Vidmakthållandekontor (TVK) ingår som en avdelning inom Rustningsenheten. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
Tjänsten som Handläggare Teknisk Tjänst (HL TT) tillhör systemdetalj Bandvagn som ingår i Boden/Umeå sektionen. Här finns även systemdetalj IE (Indirekt eld) och CBRN (Chemical, Biological, Radiak, Nuclear) som vi samarbetar nära med. Vi är tillsammans 25 medarbetare placerade i Boden, Umeå, Östersund och Enköping. Vi är alla stabsmedlemmar i arméstaben.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
HL TT huvudsakliga arbete är inom teknisk tjänst och förvaltning av materielsystem. Arbetsuppgifterna är varierande, från administrativt stöd till kollegor och chefer till att medverka i framtagande av lösningar på tekniska problem till våra materielsystem. Leveranskontroller av materielsystemen är också en del i arbetet vilket innebär att resor förekommer periodvis. Samarbeten med andra förband, centrala staber, funktionscentra, FMV och industri ingår också. Resor förekommer i samband med leveranskontroller.
Du kommer bland annat att:
• Företräda Försvarsmakten vid leveranskontroller av materiel
• Stödja uppföljning av materielstatus, avvikelser och tekniska order
• Delta i brukar- och vidmakthållandemöten
• Ta fram analys- och beslutsunderlag ur stödsystem (PRIO, LIFT m.fl.)
• Stödja försörjning, fördelning och nyanskaffning av reservdelarKvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att förstå samt uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datavana, framför allt i Microsoft Office applikationer
• Erfarenhet av FM arbete inom logistik, främst teknisk tjänst
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Teknisk systemkurs och förarbevis Bv410, Bv309 & Bv206/208
• Längre teknisk erfarenhet av ovan nämnda bandvagnssystem
• Erfarenhet av arbete med systemsäkerhet
• Kännedom om FM materielförsörjnings och materielprocesser
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT och SAP (PRIO)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett gediget teknikintresse, god samarbetsförmåga och lätt för att bygga kontaktnät. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Vidare är du självständig, initiativrik och har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du drivs av att lösa tekniska problem och därtill utveckla metoder och rutiner. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Anställningsform: Heltid tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Arbetsort: Boden
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
Upplysningar om tjänsten
Mj Jörgen Vikström, C Bv-detaljen. Nås på: 072-387 99 42 alt jorgen.vikstrom@mil.se
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16.
Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
