Arméstaben Söker Systemingenjör Med Inriktning Informationslogistik
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2026-06-24
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Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Om enheten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning i Rustningsenheten.
TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi avseende Försvarsmaktens markmateriel, samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
Befattningen
Befattningen som systemingenjör är varierande. Arbetet är främst inom ramen för informationslogistik och system- och materielöverlämningar, vilket innebär planera, koordinera och leda. Tjänsten innebär nära samarbete med materielsystemdetaljer inom TVK Mark, materielområdesansvarige, Arméns förband, Försvarets materielverk (FMV) och industrin. Som systemingenjör kommer det ställas stora krav på självständigt arbete och förståelse för informationslogistik och dess påverkan på arméns förmåga och i slutändan de tekniska systemens förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av uppgifter inom teknisk tjänst som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling eller anpassning ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men återfinns i huvudsak inom följande exempel på arbetsuppgifter:
Föreslå åtgärder på system för att säkerställa kostnadseffektivt vidmakthållande och tillgänglighet.
Medverka till ökad tillgänglighet för samtliga tekniska system genom logistikanalys och reservdelsoptimering.
Skapa kontroll på masterdata och säkerställa att den är anpassad för den systemlösning som ger bästa möjliga stöd för respektive verksamhet.
Planera och genomföra analyser på marksystem samt granska resultat av, underhållsberedningar, uppdatering av underhållssystem samt produktion av teknisk dokumentation.
Följa upp och granska de tekniska systemens driftsäkerhet inom ramen för integrerat logistikstöd.
Medverkar vid utveckling och effektivisering av informationsflöden och masterdata för bättre resultat och ekonomi.
Organisationen är under tillväxt vilket innebär att utveckling av arbetssätt, modeller och metoder, tillsammans med såväl interna som externa aktörer måste ske.
Arbetet innebär krav på att kunna resa och arbeta på obekväm arbetstid. Räkna med minst 2 dagars arbete på annan ort varannan vecka.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Kandidat, högskole- eller civilingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God administrativ förmåga
God kunskap i Officepaketet
B-körkort
Meriterande
Aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom ILS (Information Logistics Support).
Erfarenhet att leda projekt.
Erfarenhet avseende materielöverlämningar mellan FMV och FM.
Arbete i FMV Teamcenter och/eller SAP/PRIO.
Erfarenhet från materielförsörjning/förnödenhetsförsörjning samt avveckling inom Försvarsmakten eller civil industri.
Erfarenhet eller utbildning avseende avtal och upphandling inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av flöden avseende reservdelar (RD), begränsat reparerbara reservdelar (BRE) samt utbytesenheter (UE) och dess funktion i FM.
Erfarenhet inom grund– och förvaltningsdata samt masterdata inom FMV och Försvarsmakten eller civil industri.
Personliga egenskaper
Som person har du en god förmåga att se helheter, planera och samspela med andra specialister för att bygga nödvändiga bryggor mellan olika delar i verksamheten. Du är även kreativ, problemlösande och uppgiftsfokuserad och du har en god analytisk förmåga, är nyfiken och trivs med att utvecklas och utmanas. Kommunikativ, serviceinriktad och social är också egenskaper som stämmer väl in på dig. Sist men inte minst är du van vid och trivs med att både arbeta i tidvis högt tempo och prioritera dina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
Antal: 1-2 st
Kategori: Civil
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som idag inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Skövde.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om tjänsten kontakta:
Major Markus Bjärnetoft, Chef TVK Mark SAMO eller detaljchef förvaltare Lisa Rosén Eliasson, nås via Försvarsmakten vxl 0500-465000.
Fackliga företrädare:
SACO – mailto:Saco-S-FM@mil.se
SEKO – Lola Ahlgren
OFR/O – Martin Persson
OFR/S – Claus Dehlin
Samtliga nås via Försvarsmakten vxl: 0171-15 70 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 2026-08-30
Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9976165