Arla Plast söker chef för Orderberedning & Transportplanering
2025-12-15
Arla Plast befinner sig på en spännande tillväxtresa och söker nu en strategisk och affärsdriven chef som vill vara med och utveckla en av Europas ledande koncerner inom skivextrudering och vidareförädling av plastmaterial. Vi har produktion och huvudkontor i Borensberg, produktionsenheter i Tjeckien, Spanien, Finland samt en distributionscentral i Tyskland. Koncernen omsätter ca 1400 MSEK, har ca 400 medarbetare och levererar till mer än 1 000 kunder i över 50 länder. Arla Plast grundades 1969 och är noterat på Nasdaq Stockholm.
Om rollen
Som chef för Orderberedning och Transportplanering på Arla Plast är du en nyckelperson i vår svenska verksamhet i Borensberg. Uppdraget innebär att du kommer att ha det övergripande ansvaret för vår order/kundservicefunktion samt för transportplaneringsavdelningen. Avdelningarna arbetar med hög servicegrad nära våra kunder, främst mot Europa men även andra världsdelar.
Rollen innebär ett nära samarbete med våra avdelningar inom Sälj och Produkt, Inköp och Produktion.
Du kommer bland annat att:
Ha personalansvar för avdelningarna Transportplanering och Orderberedning/Customer Service
Vidareutveckla ett nära samarbete med Sälj- och Produktavdelning
Ansvara över kontakt och avtal med speditörer inom Europa och Nordamerika
Arbeta aktivt med KPI:er, rotorsaksanalyser och kontinuerlig processoptimering
Säkerställa att avdelningarna arbetar enhetligt med tydliga processer, arbetsinstruktioner och roller
Leda tvärfunktionella förbättringsinitiativ tillsammans med Sälj, Produktion och Inköp
Äga och utveckla rutiner i affärssystemet (ERP) kopplade till orderhantering och transportbokning
Säkerställa korrekt masterdata och struktur i artikelregister, prislistor, kunddata och transportvillkor
Stödja organisationen i förändringsarbeten kopplade till nya rutiner, system eller processer
Ingå i Arla Plast Sveriges ledningsgrupp
Tjänsten är placerad i Borensberg
Vem är du?
Du är en erfaren chef som trivs med att arbeta operativt. Som person är du målinriktad och ansvarstagande och du arbetar med hög grad av struktur och noggrannhet. Ditt ledarskap är kommunikativt och du har lätt för att bygga goda relationer samtidigt som du ställer krav och är tydlig. Du har också god analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i nya situationer och fatta beslut.
Vi ser gärna att du har akademisk eller eftergymnasial utbildning eller mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan ses som jämförbart. Du måste ha goda kunskaper i svenska och engelska samt behärska Officepaketet och vara van att arbeta i relevanta affärssystem.
Vi erbjuder
Arla Plast erbjuder dig en unik möjlighet att vara med att forma ett företag på frammarsch som kombinerar stabilitet, innovation och entreprenörsanda. Här får du leda och utveckla en central funktion i ett bolag som befinner sig mitt i en spännande tillväxtfas - med snabba beslutsvägar, höga ambitioner och ett stort engagemang.
Hos oss får du en viktig roll i bolagets fortsatta utveckling. Du kommer att arbeta i ett företag med god affärskultur, stolta medarbetare och långsiktig ägarvilja.
