Arkivsamordnare med kompetens inom socialt arbete
2026-01-20
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Som arkivsamordnare ansvarar du för att samordna och utveckla socialförvaltningens arbete med informationshantering. Du säkerställer att information och handlingar hanteras rättssäkert, effektivt och strukturerat under hela livscykeln - från upprättande till arkivering. Rollen innebär att du leder processer för gallring, arkivering och sekretessprövning samt fungerar som systemansvarig för vissa verksamhetssystem. Du kommer arbeta som en länk mellan verksamheten och kommunarkivet för att effektivisera och säkra överlämningen av information. Du arbetar nära både interna och externa samarbetspartners för att skapa tydliga rutiner och lösningar som uppfyller lagkrav och verksamhetens behov. Rollen styrs av lagar och regelverk som Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Arkivlagen, Socialtjänstlagen (SoL) och Patientdatalagen, samt kommunens egna styrdokument. Målgruppen är förvaltningens verksamheter och medarbetare som hanterar dokumentation och ärenden.
Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån gällande regelverk och omfattar uppgifter av samordnande, administrativ, analyserande och utvecklande karaktär.
Tjänsten är en del av kvalitets- och utvecklingsenheten som är en stabsfunktion inom socialförvaltningen. På enheten jobbar även utredare, SAS, MAS, MAR, e-utvecklare, e-administratör, utvecklingsledare, controller och bemanningschef. Du arbetar i nära dialog med förvaltningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
* Förvaltare av socialförvaltningens hantering av information och handlingar under informationens hela livscykel från upprättande till arkivering.
* Systemansvarig för tidigare verksamhetssystem för dokumentation.
* Processledare för gallring och arkivering inom socialförvaltningen.
* Samordnare av både det strategiska och praktiska arbetet med gallring och arkiv.
* Upprätta rutiner och styrdokument för informationshanteringen inom socialförvaltningen.
* Processledare för sekretessprövning och utlämnande av allmänna handlingar inom socialförvaltningen.Kvalifikationer
Du behöver ha mycket goda kunskaper i lagstiftning som reglerar socialförvaltningens verksamheter alternativt mycket goda kunskaper i arkivering. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i systemen Treserva, Combine och Evolution. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av digital arkivering. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Som person behöver du vara strukturerad, analytisk och självgående. Du behöver ha god problemlösningsförmåga och kunna hantera komplexa processer på ett stabilt sätt. Du behöver ha en god pedagogisk förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skallkrav:
* Universitets- eller högskoleutbildning inom socialt arbete eller arkivvetenskap.
* Erfarenhet av myndighetsutövning alternativt erfarenhet av arkivering och informationshantering inom socialtjänst.
* Erfarenhet av att arbeta i digitala system.
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
* Erfarenhet av arkivering.
* Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548) Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Kvalitets- och utvecklingschef
Ida Qvist ida.qvist@nassjo.se 0380-51 85 79 Jobbnummer
