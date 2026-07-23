Arkivkonsult till statlig myndighet i Stockholmsområdet
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Om myndigheten
Vi söker nu en arkivkonsult till en statlig myndighet i Stockholmsområdet. Uppdraget är placerat inom verksamhetens arkiv- och informationshantering och genomförs tillsammans med erfarna kollegor. Uppdraget uppstår med anledning av en längre frånvaro och omfattar ett omfattande arbete med att inventera, ordna och förteckna myndighetens arkivbestånd.Arbetsuppgifter
Som arkivkonsult kommer du att arbeta med myndighetens fysiska arkiv och bidra till att säkerställa en välordnad och tillgänglig arkivförvaltning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Inventering av arkivbestånd om cirka 350 hyllmeter
• Ordnande, förtecknande och redovisning av arkivhandlingar i arkivförteckningssystem
• Etikettering och strukturering av arkivmaterial
• Åtgärdande av brister i arkivbeståndet, exempelvis ompackning i nya arkivkartonger och aktomslag
• Utredning och verkställande av gallring vid behov
• Stöd vid packning och uppställning av arkiv i samband med verksamhetsflytt
• Samarbete med myndighetens medarbetare inom arkiv- och registraturverksamhetenProfil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arkiv- och informationshantering samt trivs med både självständigt arbete och samarbete i grupp. Som person är du strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du arbetar metodiskt och har förmåga att driva dina arbetsuppgifter framåt samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete med kollegor.Kvalifikationer
• Akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng
• Erfarenhet av att förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat
• Goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
• Erfarenhet av arkivflyttar och hantering av större arkivbestånd
Praktisk information
• Uppdragsperiod: 1 oktober 2026 till 15 april 2027
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholmsområdet
• Arbetsplatsen kommer att flytta till ny lokal under uppdragets gång
• Uppdraget utförs huvudsakligen på plats hos myndighetenSå ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork bemanning & rekrytering Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se 0733512787 Jobbnummer
10010127