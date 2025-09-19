Arkivhandläggare till Skatteverkets centralarkiv
2025-09-19
Vi samlar Skatteverkets fysiska arkiv i den toppmoderna arkivbyggnaden i Härnösand med utsikt över Höga kustens södra skärgård.
Nu finns möjligheten att vara med att bidra till utvecklingen av vår verksamhet och få arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du kommer att arbeta med klassisk arkivvård där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är arbete med rekvisitioner inom myndigheten samt ordna och sortera in inkomna arkivhandlingar. Du förväntas självständigt kunna genomföra dina arbetsuppgifter och tillsammans med dina kollegor bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet.
Du tillhör Skatteverkets arkivsektion med placering i Härnösand. Vi är cirka 20 medarbetare på sektionen med placering både i Härnösand och på andra orter. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor för att bidra till verksamhetens resultat.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- kunna ta egna initiativ och ta ansvar för att arbetet blir utfört
- vara flexibel och kunna anpassa dig efter ändrade förutsättningar
- vara bra på att samarbeta och arbeta teambaserat
- vara hjälpsam och bemöta andra med vänlighet och respekt
- vara noggrann och strukturerad
- ha god kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Du ska även ha:
- en gymnasieexamen
- aktuell erfarenhet ( senaste 3 åren ) av arbete som arkivassistent eller annat administrativt arbete inom offentlig sektor eller annan erfarenhet från arbete som bedöms likvärdigt från exempelvis bank, försäkring eller ideell organisation
- god datorvana.
Det är önskvärt med B-körkort
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Resor i tjänsten kan förekomma.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Åsa Norrbom, hr-specialist asa.norrbom@skatteverket.se Jobbnummer
9517238