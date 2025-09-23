Arkivhandläggare till Arkiv och informationsstruktur
2025-09-23
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-23Beskrivning
Arkiv och informationsstruktur är en stödfunktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ansvarar för livscykelhanteringen av myndighetens allmänna handlingar.
Enhetens tjänster innefattar bland annat kravställning, arkivering, digitalisering, informationssökning, sekretessprövning, utlämnande av allmänna handlingar och rådgivning.
I Journalgruppen erbjuder vi möjlighet att arbeta med viktiga samhällsfrågor i en utvecklande och stimulerande miljö där du kommer att arbeta självständigt och tillsammans med härliga kollegor.
Vi söker nu engagerade och strukturerade handläggare som vill vara en del av vårt team och bidra till en rättssäker och effektiv hantering av utlämnande av journalhandlingar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt utlämnade av journalhandlingar i forskningssyfte. Dina arbetsuppgifter
I arbetet som arkivhandläggare kommer du att söka ut och sekretesspröva journalhandlingar inför utlämnande. I arbetet förekommer telefonkontakt med privatpersoner, myndigheter, vårdgivare och andra privata aktörer.
I arbetet ingår bland annat:
Framtagning av beslutsunderlag.
Tillämpning av lagstiftning, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientdatalagen
(PDL) och offentlighet och sekretesslagen (OSL).
Dokumentation och diarieföring i våra ärendehanteringssystem och vårdadministrativa system.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta med andra.
Vidare är du lösningsorienterad och analytisk, vilket gör att du kan sätta dig in i komplexa frågeställningar och hitta rätt väg framåt. Du trivs med att hantera flera ärenden samtidigt och har förmågan att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Eftersom tjänsten innebär kontakt med både vårdgivare och patienter, söker vi dig som har en god kommunikativ förmåga och en stark känsla för service. Du kan hantera känsliga ärenden på ett professionellt och empatiskt sätt där du visar förståelse för individers olika behov och situationer.
Då vi är en arkivverksamhet som hanterar både digitala och fysiska handlingar är det viktigt att du har god förståelse för dokumenthantering, informationssäkerhet och relevanta regelverk. Du är noggrann i ditt arbete och ha ett intresse för att säkerställa att information hanteras korrekt och tillgängliggörs enligt gällande lagstiftning.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid tillsättning.Kvalifikationer
Examen från universitet eller högskola alternativt läser sista året inom exempelvis statsvetenskap, socialt arbete, juridik, eller annan inriktning som arbetsgivaren finner lämplig.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift.
Ett korrekt och tydligt språkbruk.
Goda kunskaper i Office-paketet.
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete, handläggning eller utredning av allmän handling, gärna inom hälso- och sjukvård, myndighet, region eller annan offentlig verksamhet.
God kunskap om lagar och regelverk inom hälso- och sjukvårdsområdet, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.
Erfarenhet av arbete i vårdadministrativa system, till exempel Melior, Obstetrix, Elvis, Barium.
Förmåga att analysera komplexa frågor och arbeta strukturerat.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas under vecka 42 och 43.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
