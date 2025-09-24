Arkivassistent till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
2025-09-24
Ref: 20252216
Avdelningen för hållbarhet och nämnd söker en arkivassistent. Tjänsten är en visstidsanställning om 6 månader, med möjlighet till förlängning, och en tjänstgöringsgrad mellan 20-50% beroende på din tillgänglighet.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Under ledning av förvaltningens arkivarie kommer du att arbeta med att ordna och förteckna betygshandlingar på gymnasiet samt förbereda dessa inför leverans till Malmö stadsarkiv. Arbetet innebär också att inventera, gallra samt ordna och förteckna handlingar centralt på förvaltningen.Kvalifikationer
Krav:
• avslutade eller pågående studier på kandidatprogram med inriktning arkivvetenskap (minst 60 hp avklarade) alternativt avslutade eller pågående studier på kandidatprogram med annan inriktning (minst 60 hp avklarade) med slutförda fristående kurser i arkivvetenskap (minst 15 hp)
• god digital förmåga
• mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• avslutade eller pågående mastersutbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM).
För uppdraget krävs det att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse och vilja att hjälpa andra och förmåga att samarbeta på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du arbetar noggrant och samvetsgrant, följer rutiner och slutför påbörjade uppgifter. Du är stabil och fokuserad och du har tydliga värderingar och ett etiskt förhållningssätt som grund.
Om arbetsplatsen
På avdelningen för hållbarhet och nämnd arbetar förvaltningsjurist, arkivarie, huvudregistrator, nämndsekreterare och utredningssekreterare. Avdelningen arbetar bland annat med juridisk rådgivning, dokument- och ärendehantering, handläggning av skoljuridiska ärenden och skriver nämndsärenden. På vår avdelning samordnas förvaltningsövergripande processer och uppföljning av förvaltningsövergripande måldokument.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om 6 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Deltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstebenämning: Assistent, i rollen som arkivassistentÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Avdelningschef
Elena Zukauskaite elena.zukauskaite@malmo.se 0721-560998 Jobbnummer
9523444