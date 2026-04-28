Arkivarier till enheten Svar på Regionarkivet

2026-04-28
Drivs du av att göra information tillgänglig genom effektiv och god service? Vill du hjälpa allmänheten, olika verksamheter och forskare att hitta de uppgifter som de behöver? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Region Stockholm är en av landets största offentliga aktörer och regionens verksamheter genererar varje dag mängder av information som ska arkiveras.
På Regionarkivet arbetar vi på uppdrag av Kulturnämnden som arkivmyndighet i Region Stockholm och ansvarar för styrning och uppföljning av regionens informationshantering. I vårt uppdrag ingår det också att ta emot och lagra, vårda och tillgängliggöra regionens arkiv för att de ska kunna användas av regionens verksamheter, andra myndigheter, allmänheten och forskning idag och i framtiden.
Regionarkivet består av enheterna Informationsstyrning och tillsyn, Arkiv- och informationsförvaltning samt Svar.Om tjänsten
På enheten Svar arbetar vi med att lämna ut allmänna handlingar från de arkiv som har överlämnats till Regionarkivet. Hos oss kommer du att få arbeta med arkiv som sträcker sig från 1800-talet och in i nutid. Du kommer att ta fram uppgifter ur gamla liggare i arkivlokalerna ena dagen och söka i e-arkiv från kontorsstolen andra dagen.
Majoriteten av användarna söker egen eller anhörigas patientjournaler. Eftersom patientjournaler omfattas av sekretess kommer du att göra sekretessprövningar och menbedöma känsliga uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Förutom att söka efter och lämna ut handlingar och uppgifter ur arkiven kommer du att arbeta i vårt mottagningsteam enligt ett roterande schema. Här tar du emot och registrerar alla nya beställningar, svarar på frågor och vägleder användarna rätt i våra arkiv eller till andra arkiv och verksamheter när handlingarna inte finns hos oss. Du kommer att ha daglig kontakt med arkivens användare i telefon, via brev och e-post eller vid besök i forskarsalen. De flesta ärenden kommer in via vår e-tjänst och du handlägger dina ärenden i ett ärendehanteringssystem.
Den senaste tiden har antalet inkommande ärenden till oss ökat markant. De närmaste åren ska regionens alla analoga arkiv överlämnas till Regionarkivet vilket också kommer att innebära många nya spännande ärenden. Vi söker därför förstärkning till vårt team i form av två nya kollegor. Kanske är du en av dem?
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad och kan enkelt anpassa ditt bemötande till de olika människor som du möter i ditt arbete. Du är strukturerad, noggrann och självgående. Du driver egna ärenden framåt med fokus på gemensam leverans - i samverkan med andra i teamet. Eftersom vi samarbetar för att bemanna roller i ett mottagningsteam, behöver du ha en utmärkt samarbetsförmåga. I vårt uppdrag är det inte ovanligt med skiftande arbetstempo, därför är det viktigt att du trivs med att behöva göra snabba omprioriteringar i arbetsdagen.
Jag som chef är mycket mån om mina medarbetares arbetsmiljö. För att hitta rätt person lägger vi därför stor vikt vid personliga egenskaper.
För att lyckas i uppdraget ska du ha:
avslutad akademisk utbildning med minst 60 hp (40p) i arkiv- och informationsvetenskap
minst ett års erfarenhet i närtid av att arbeta som arkivarie
goda kunskaper inom offentlighetsprincipen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen
relevant erfarenhet av arbete med kundkontakter (helst både via telefon, mail och besök)
relevant erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av ärenden som rör utlämnande av allmän handling med sekretessprövning samt skade- och menbedömning.
Vårt erbjudande
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med tillträde i september 2026.
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Vi har flextidsavtal och våra arbetstider är måndag till fredag kl. 8.00 - 16.45. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Vi på kulturförvaltningen finns på två olika platser där merparten av oss sitter i lokaler centralt på Södermalmsallén vid Medborgarplatsen. Regionarkivet finns i arkivlokaler i Flemingsberg. Vi arbetar i bekväma lokaler där alla sitter i egna kontorsrum och dessutom har tillgång till eget gym.Så ansöker du
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt, och senast den 18 maj 2026. För en komplett ansökan räcker det med att bifoga ditt CV. När du ansöker kommer du att få besvara ett antal frågor, dessa ersätter personligt brev.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Veronika Lövgren på veronika.lovgren@regionstockholm.se
/ 08-12318828. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Tester kan komma att ingå som steg 2 i rekryteringsprocessen. Vi använder oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är en personlighetstest och Matrigma är ett problemlösningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
