Arkivarier till enheten Svar på Regionarkivet

2025-08-12
Är du en nyutexaminerad arkivarie som vill arbeta med att hjälpa allmänheten, olika verksamheter och forskare att hitta den information de behöver från arkiven.
Drivs du av att göra information tillgänglig genom effektiv och god service? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Regionarkivet är Region Stockholms arkivmyndighet och ansvarar för styrning och uppföljning av regionens informationshantering. I vårt uppdrag ingår också att lagra, vårda och tillgängliggöra regionens arkiv för att de ska kunna användas av regionens verksamheter, andra myndigheter, allmänheten och för forskning idag och i framtiden.
Regionarkivet är en avdelning inom Region Stockholms kulturförvaltning. Avdelningen består av enheterna Informationsstyrning och tillsyn, Arkiv- och informationsförvaltning och Svar.
Region Stockholm är en av landets största myndigheter och regionens verksamheter genererar varje dag mängder av information som ska arkiveras. De kommande åren ska verksamheternas resurser styras om mot digital informationshantering och de analoga arkiven ska med anledning av det överlämnas till Regionarkivet. För att växa och lyckas i vårt uppdrag söker vi nu två nya kollegor till enheten Svar.
Anställningarna är två tidsbegränsade särskilda visstidsanställningar (SÄVA) med en varaktighet på 11,5 månader.Om tjänsten
På enheten Svar arbetar vi med att lämna ut allmänna handlingar från de arkiv som förvaras på Regionarkivet. Tillsammans hjälper vi arkivens användare att hitta rätt handling eller uppgifter i hundratals ärenden per vecka.
Hos oss kommer du att få arbeta med att söka efter och lämna ut allmänna handlingar från arkiv som sträcker sig från dåtid till nutid. Vi letar i liggare från 1800-talet ena dagen och gör sökningar i vårt e-arkiv med arkivinformation från 2000-talet andra dagen. Majoriteten av användarna söker egen eller anhörigas patientjournaler. Eftersom patientjournaler omfattas av sekretess kommer du att få göra sekretessprövningar och menbedöma känsliga uppgifter. Efter en tid med introduktion och mentorskap kommer du att kunna arbeta självständigt med att handlägga egna ärenden. Ytterligare arbetsuppgifter relaterade till enhetens arbete med att lämna ut allmän handling kan bli aktuellt.
Vi erbjuder dig en spännande tjänst som ger lärdomar och bra erfarenhet i ditt fortsatta yrkesliv.
Vem är du?
Som person har du ett kundorienterat förhållningssätt och du kan enkelt anpassa ditt bemötande till de olika människor som du möter i ditt arbete. Du är strukturerad och noggrann. Du löser dina uppgifter genom din goda förmåga att prioritera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har en högskoleutbildning där minst två terminer arkivvetenskap ingår. Du har arbetat i ett arbete med kundkontakter och du har goda referenser från den typen av arbete. Du kan utrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Flexibel arbetstid har vi för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Kulturförvaltningen finns på två olika platser där merparten av oss sitter i nyrenoverade lokaler centralt på Södermalmsallén vid Medborgarplatsen. Avdelningen Regionarkivet finns i rymliga lokaler i Flemingsberg med tillgång till eget gym.
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt. För en komplett ansökan räcker det med att bifoga ditt CV. När du ansöker kommer du att få besvara ett antal frågor, dessa ersätter personligt brev.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Veronika Lövgren på telefon 08-123 188 28.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kulturförvaltningen arbetar för att regionens invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Kulturförvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården. Kulturnämnden är även arkivmyndighet för Region Stockholm. https://www.regionstockholm.se/om-region-stockholm/organisation/forvaltningar/kulturforvaltningen/.
Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/kulturf%C3%B6rvaltningen/about/=.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
