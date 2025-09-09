Arkivarie till Statlig myndighet i Stockholm
Adecco Sweden AB / Assistentjobb / Sundbyberg Visa alla assistentjobb i Sundbyberg
2025-09-09
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Nu söker vi en arkivarie för ett uppdrag hos en av våra kunder som verkar inom den offentliga sektorn. Myndigheten efterfrågar förstärkning till hösten i form av en konsult som konkret kan bidra med arkivuppgifter inom den befintliga verksamheten. Arbetet rör bland annat äldre material som behöver tas om hand på ett särskilt sätt, med hänsyn till bevarande och hanteringskrav.
Uppdraget innebär att ta emot dokument och handlingar från utlandsmyndigheter och ambassader, för att därefter ordna och sortera materialet in i myndighetens fysiska arkiv. I arbetet ingår även att uppdatera arkivförteckningen enligt Riksarkivets standarder, och säkerställa att all hantering sker enligt gällande regelverk.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som arkivarie är ett konsultuppdrag på heltid (40h/vecka) med start 1 oktober 2025 och beräknas pågå i ca 3 månader. Uppdraget sker på plats i myndighetens lokaler i Rissne, Stockholm.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
• Praktisk erfarenhet av offentlig verksamhet
• Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap i standarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMAS.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie och inom offentlig verksamhet
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma i denna process. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2025-09-16
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9498841