Arkivarie till Sida i Sundbyberg, ref 184/25
2025-12-16
Vi söker dig som är positiv, noggrann och som har en hög serviceambition.
Om jobbet
Sida söker en arkivarie med placering i Sundbyberg/Rissne. Som arkivarie ingår du i enheten för dokument, arkiv och lön (DAL) inom Administrativa avdelningen (ADMIN) på Sida.
Du kommer att arbeta tillsammans med myndighetens övriga arkivarier, i Rissne och Visby, med både självständiga uppgifter och i team.Tjänsten innebär nära kontakter med verksamheten och det är därför viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Ordna och förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning - insortering, inventering och gallring.
Vara behjälplig vid återsökning i Sidas arkiv och inskanning i samband med utlämning av allmänna handlingar.
Kvalitetssäkra registreringar i Public 360 avseende grunduppgifter/metadata
I uppgifterna ingår också att hantera daglig expediering av sekretesshandlingar vilket ger begränsade möjligheter att arbeta hemifrån. Arbetsuppgifterna utförs i öppet kontorslandskap.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp, varav minst 60 hp arkivvetenskap, eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Har aktuell erfarenhet av arkivarbete inom offentlig sektor.
Har kunskap och kännedom om offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen samt dataskyddsförordningen
Erfarenhet av att hantera sekretessbelagda dokument.
Erfarenhet av arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad redovisning.
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling
För denna roll är det meriterande om du
Praktisk erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv.
Erfarenhet av att ha hanterat utlämning av allmän handling
Bra att veta
Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst till november 2026. Tillträde snarast.
Befattningen är säkerhetsklassad och du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av enhetschef, Sofia Rudolph, 08-698 50 86
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st-sida-styrelsen@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9646939