Arkivarie till informationsförvaltningsenheten i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Bibliotekariejobb / Upplands Väsby Visa alla bibliotekariejobb i Upplands Väsby
2025-08-15
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en erfaren, engagerad och driven arkivarie som alltid sträva efter förbättring och utveckling? Vill du axlar kommunarkivarierollen där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att kommunen upprätthåller en god informationsförvaltning? Då är du den vi söker!
Vi erbjuder dig
Du kommer ingå i en välfungerad arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor i en stimulerande arbetsmiljö.
Här har du möjlighet att kontinuerligt kompetensutvecklas din yrkesroll via bland annat utbildningar. Hos oss har du en viktig roll för att upprätthålla och utveckla kommunens informationsförvaltning. Tjänsten omfattas av flextidsavtal, vilket innebär att du har möjlighet att vara ledig på klämdagar om arbetet tillåter. Hos oss har du också möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter.Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Informationsförvaltningsenheten är en central funktion i kommunen som stödjer samtliga nämnder, styrelser och kontor i kommunens systematiska informationsförvaltningsarbete. Enheten organisatorisk placeras under avdelning för medborgarservice och kansli som består av Väsby Direkt, informationsförvaltningsenheten och enheten för nämndadministration. På informationsförvaltningsenheten arbetar dokumentcontrollers och arkivarier och leds av en enhetschef.Om tjänsten
Du kommer axla kommunarkivariesrollen och är en nyckelfunktion i kommunens arbete med informationsförvaltning. Du arbetar både strategiskt och operativt. Dina främsta arbetsuppgifter är bland annat att utreda, utarbeta och förvalta kommunövergripande styrdokument, genomföra bevarande och gallringsutredning, ge kontoren stöd i deras arbete till exempel med hanteringsanvisningar, arkivbeskrivning, systemdokumentation samt vissa utredningar inom området. Du håller utbildningar och utför tillsyn. Du kommer arbeta med att förvalta arkivmyndighetens e-arkiv (slutarkiv).
I ditt uppdrag ingår även den traditionella arkivariesrollen där du tillsammans med andra kollegor på kommunarkivet hanterar begäran om allmän handling, genomför sekretessprövning, ordnar och förtecknar arkivhandlingar, tar emot leveranser och besökare samt vårdar arkivmyndighetens fysiska arkiv.
Just nu är det aktuellt med flytt till ett gemensamt kommunhus. Därför ingår också i ditt uppdrag att leda och stödja kontoren med arkivering, gallring och digitisering av nämnderna fysiska handlingar i samband med flytten. Du kommer samarbeta med kollegorna på kommunarkivet, kontoren och kommunhusprojektet.
Arbetet är omväxlande och stimulerande och innebär många kontakter med bland annat kollegorna på avdelningen, handläggare på kontoren, IT, medborgare och e-arkivets leverantör. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap om minst 60 hp.
- flera års erfarenhet som arkivarie.
- flera års erfarenhet av utvecklingsarbete inom informationsförvaltning.
- erfarenhet av eller intresse för att förvalta e-arkiv som slutarkiv.
- grundläggande IT-kunskap och ha goda kunskaper i gällande lagar och regler inom offentlig sektor.
- grundläggaren kunskap om digitalt bevarande, e-arkiv samt FGS paketstruktur eller motsvarande.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet som arkivarie i kommunal verksamhet.
- utbildning inom IT.
Personliga egenskaper som krävs för tjänsten är att du är noggrann, målinriktad, lyhörd och strukturerad. Du behöver också vara serviceinriktad, kommunikativ, självgående och ha en god samarbetsförmåga. Du trivs i en omväxlande roll och har förmåga att hantera stress. Du ska vara van vid att organisera ditt arbete på ett effektivt och överskådligt sätt.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Katarina Salomonsson 0859097980 Jobbnummer
9460952