Arkivarie till Folkhälsomyndigheten i Stockholm
2025-10-29
Är du arkivarie med erfarenhet av arbete på myndighet? Trivs du i en roll där du får ta ansvar och bidra med din kunskap? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta med arkivering på Folkhälsomyndigheten i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en arkivarie till Folkhälsomyndigheten i Stockholm.
Myndighetens enhet för arkiv och registratur är just nu i behov av stöttning i form av en arkivarie. Som kommunikatör hos myndigheten kommer du främst att arbeta med ett av deras aktuella projekt. I projektet ingår arbete med gallring, utredning samt framställningar.
Till denna roll söker vi dig som är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du har en god känsla för service och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
flera års erfarenhet som arkivarie inom statlig sektor
kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv m.fl.)
mycket god kunskap om regelverket för arkivverksamhet inom statlig verksamhet
kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
kunskap i standarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMAS
kunna lämna en referens på ett liknande uppdrag.
Meriterande krav för tjänsten
kan starta tjänsten 1 december.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start mellan december-januari och pågår i ca 6 månader, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Solna, ej möjlighet till distansarbete.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-11-17. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
Månadslön - Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556783-4782), https://novare.se/bemanning Arbetsplats
Novare Bemanning Jobbnummer
