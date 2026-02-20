Arkivarie till enheten Svar på Regionarkivet
Region Stockholm / Assistentjobb / Huddinge Visa alla assistentjobb i Huddinge
2026-02-20
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Drivs du av att göra information tillgänglig genom effektiv och god service? Vill du hjälpa allmänheten, olika verksamheter och forskare att hitta de uppgifter som de behöver? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Region Stockholm är en av landets största offentliga aktörer.
Regionens verksamheter genererar varje dag mängder av information som ska arkiveras.
På Regionarkivet arbetar vi på uppdrag av Kulturnämnden som arkivmyndighet i Region Stockholm och ansvarar för styrning och uppföljning av regionens informationshantering. I vårt uppdrag ingår det också att ta emot och lagra, vårda och tillgängliggöra regionens arkiv för att de ska kunna användas av regionens verksamheter, andra myndigheter, allmänheten och forskning idag och i framtiden.
Regionarkivet består av enheterna Informationsstyrning och tillsyn, Arkiv- och informationsförvaltning samt Svar.Om tjänsten
Vi på Svar arbetar vi med att lämna ut allmänna handlingar från arkiven. Majoriteten av användarna söker egen eller anhörigas patientjournaler. Eftersom patientjournaler omfattas av sekretess kommer du att göra sekretessprövningar och menbedöma känsliga uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Förutom att söka efter och lämna ut handlingar och uppgifter ur arkiven kommer du att arbeta i vårt mottagningsteam enligt ett roterande schema. Här tar du emot och registrerar alla nya beställningar, svarar på frågor och vägleder användarna rätt i våra arkiv eller till andra arkiv och verksamheter när handlingarna inte finns hos oss. Du kommer att ha daglig kontakt med arkivens användare i telefon, via brev och e-post eller vid besök i forskarsalen.
Vi som arbetar här brinner verkligen för att ge bra service och hjälpa arkivens användare på bästa sätt. Just nu behöver teamet en förstärkning då vår kollega Oskar ska flytta till en annan ort.
Aktuellt för oss just nu är att regionens verksamheter ska överlämna alla analoga arkiv till Regionarkivet. Det innebär att vi på enheten Svar inom en snar framtid kommer att växa och bli ännu fler. Vi söker därför dig som är en erfaren arkivarie som trivs med att arbeta operativt och är duktig på att ge stöd och vägledning till juniora kollegor.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad och kan enkelt anpassa ditt bemötande till de olika människor som du möter i ditt arbete. Du är van vid att driva egna ärenden framåt, med struktur och noggrannhet i ditt arbete. I vårt uppdrag är det inte ovanligt med skiftande arbetstempo, därför är det viktigt att du trivs med att behöva göra snabba omprioriteringar i arbetsdagen. Eftersom vi samarbetar för att bemanna roller i ett mottagningsteam, behöver du ha en utmärkt samarbetsförmåga.
För att lyckas i uppdraget ska du ha:
avslutad akademisk utbildning med minst 60 hp (40p) i arkiv- och informationsvetenskap
minst ett par års erfarenhet i närtid av att arbeta som arkivarie, där du handlagt ärenden som rör utlämnande av allmän handling med sekretessprövning samt skade- och menbedömning
goda kunskaper inom offentlighetsprincipen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen
relevant erfarenhet av arbete med kundkontakter (helst både via telefon, mail och besök)
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har juridisk utbildning/ kompetens med inriktning mot Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.
Vårt erbjudande
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Vi har flextidsavtal och våra arbetstider är måndag till fredag kl. 8.00 - 16.45. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Vi på kulturförvaltningen finns på två olika platser där merparten av oss sitter i lokaler centralt på Södermalmsallén vid Medborgarplatsen. Regionarkivet finns i arkivlokaler i Flemingsberg. Vi arbetar i bekväma lokaler där alla sitter i egna kontorsrum och dessutom har tillgång till eget gym.Så ansöker du
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt, dock senast den 10 mars 2026. För en komplett ansökan räcker det med att bifoga ditt CV. När du ansöker kommer du att få besvara ett antal frågor, dessa ersätter personligt brev.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Veronika Lövgren på veronika.lovgren@regionstockholm.se
/ 08-12318828. OBS! Rekryterande chef har semester v.8 och svarar på eventuella frågor om tjänsten under v. 9-10.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kulturförvaltningen arbetar för att regionens invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Kulturförvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården. Kulturnämnden är även arkivmyndighet för Region Stockholm. https://www.regionstockholm.se/om-region-stockholm/organisation/forvaltningar/om-kulturforvaltningen/.
Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/kulturf%C3%B6rvaltningen/about/=.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Regionarkivet, Svar Jobbnummer
9753478