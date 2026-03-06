Arkivarie till en offentlig verksamhet i Kiruna
Adecco Sweden AB / Bibliotekariejobb / Kiruna Visa alla bibliotekariejobb i Kiruna
2026-03-06
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vi söker nu en Arkivarie till en offentlig verksamhet i Kiruna!
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Ordna och förteckna arkiv
dokumentera myndighetens elektroniska handlingar och integrera dokumentationen med arkivredovisningen, i enlighet med bestämmelserna i RA-FS 2009:1, 5 kap.
• Upprätta arkivredovisning
uppdatera arkivbeskrivningens uppgifter, vilka regleras genom bestämmelser i RA-FS 1991:1, 6 kap, om enligt vilka av Riksarkivets föreskrifter gallring sker, då den i ett fall hänvisade till ett upphört sådant.
• Upprätta informationshanteringsplan, göra bedömningar avseende innehåll i handlingar för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, samt hur handlingar ska förvaras
i enlighet med bestämmelserna i RA-FS 1991:1, 6 kap, upprätta beskrivningar av klassificeringsstrukturens processer, upprätta en redovisning av handlingsslag och handlingstyper, samt komplettera redovisningen av förvaringsenheter med uppgifter om förvaringen också andra handlingar än de diarieförda.
• Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet
upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar i enlighet med bestämmelserna i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, RA-FS 2009:1, 3 kap.
• Avstämningar med ansvarig chef samt med myndighetens arbetsgrupp (projektledare, avgående arkivarie och tillträdande arkivarie)
• Närliggande uppgifter kan tillkomma
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Arkivarie är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-04-01 och beräknas pågå till och med 2026-05-15. Det finns möjlighet till eventuell förlängning.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
• praktisk erfarenhet av offentlig verksamhet
• kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv m.fl.)
• kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• kunskap i standarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMAS.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-03-16.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9783157