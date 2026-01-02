Arkivarie sökes för kortare uppdrag till statlig myndighet
2026-01-02
Publiceringsdatum2026-01-02
Vi söker en arkivarie till en myndighet med placering i centrala Stockholm för ett kortare uppdrag. Rollen innebär att stötta i ett omfattande arbete med ompackning av arkivboxar och uppdatering av arkivförteckning. Uppdraget är praktiskt och kräver noggrannhet samt förmåga att arbeta strukturerat.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Framtagning och utlämnande av information från fysiska arkiv, historiska samlingar eller databaser (allmänna handlingar)
• Ordna och förteckna arkiv
• Upprätta arkivredovisning
• Upprätta informationshanteringsplan, göra bedömningar avseende innehåll i handlingar för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, samt hur handlingar ska förvaras
• Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbete
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som arkivarie är ett konsultuppdrag på heltid med beräknad start 2026-01-14 och beräknas pågå under fyra veckors tid till och med 2026-02-11. Arbetet utförs på plats i myndighetens lokaler och följer ordinarie kontorstider.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
• Praktisk erfarenhet av offentlig verksamhet
• Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap i standarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMAS
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2026-01-07.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Victoria Johansson via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post victoria.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
