Arkivarie/registrator till uppdrag i Göteborg
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Göteborg
Ta chansen att arbeta som registrator/arkivarie i ett utvecklande uppdrag med ansvar och självständighet! Om uppdraget
Vi söker en erfaren konsult inom administration för ett heltidsuppdrag med start så snart som möjligt och med möjlighet att pågå till 30 september 2026. Kunden är ett kommunalt bolag i Göteborg. Dina arbetsuppgifter I rollen kommer du bland annat att arbeta med att:
Ansvara för registratur, diarieföring och utlämnande av allmän handling
Stötta verksamheten i användning av Ciceron DoÄ
Arbeta med arkivering, gallring och översyn av arkivlösningar
Leda utvecklingsinsatser som internutbildning, processförbättringar och kvalitetssäkring i Ciceron DoÄ
Bidra som sakkunnig i dokumenthantering och delta i förberedelser inför styrelsemöten Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Från start ska vara självgående i arbetet i Ciceron DoÄ.
Ha god kännedom om Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) i samband med hantering och utlämnande av allmän handling. Registrator
Registratorsutbildning på högskolenivå eller likvärdig utbildning. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som registrator.
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators funktion och ansvar
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt. Arkivarie
Högskoleutbildning arkivvetenskap 40p (60hp) eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Erfarenhet av arbete med arkivfrågor i offentlig verksamhet.
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar.
Kunskap i standarder inom arkivområdet.
Kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3 eller Visual Arkiv med flera)
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 9 sep.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
