Arkivarie och arkivhandläggare till Regionarkivet i Vänersborg
2025-10-06
Regionarkivet är Sveriges största kommunala/regionala arkiv. Här finns över 12 mil pappershandlingar och stora mängder digital information. Allmänhet, forskare, företag och myndigheter söker information hos oss som rör skolor, socialtjänst, sjukvård, politik, stadsbyggnad, lokaltrafik, kultur, föreningslivet i Göteborg och mycket annat.
För att det ska vara möjligt att söka fram och lämna ut det material som efterfrågas behöver vi se till att rätt information bevaras på rätt sätt. Det gör vi genom att fatta beslut, göra tillsyn och ge utbildning, råd och stöd till myndigheterna. Det regelverk vi utgår från gör det möjligt att utveckla en modern informationshantering i samverkan med verksamheterna. Det ska vara så lätt som möjligt för myndigheterna att göra rätt. Regionarkivet utvecklar och anpassar också ett digitalt slutarkiv för att möta framtidens behov av information.
Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad och styrs av Arkivnämnden, gemensam arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Förvaltningen har cirka 50 medarbetare i Göteborg och Vänersborg som på olika sätt bidrar till att rätt information bevaras och är tillgänglig idag och i framtiden.
Är det du som brinner för demokrati, professionellt bemötande och ordning och reda? Är du en person som får saker ur händerna? Hos oss är du med och ger alla samma chans att ta del av sina demokratiska rättigheter!
Nu behöver vi dig som är sugen på nya utmaningar som arkivarie eller arkivhandläggare till vårt kompetenta gäng i Vänersborg som bland annat arbetar med att
• ta emot beställningar av arkivhandlingar
• lämna ut allmänna handlingar
• ordna och förteckna arkivhandlingar
• ta emot leveranser av arkivhandlingar
• bemanna vår telefoni
Som arkivarie ger du dessutom råd och stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser inför leverans och håller i utbildningar.
Avdelningen Arkiv Vänersborg finns i moderna lokaler på Niklasbergsvägen 14 i Vänersborg. Arbetsgruppen består av nio medarbetare som är arkivarier, arkivhandläggare, arkivtekniker och arkivadministratörer. Utgångspunkten i arbetet är samarbete och en nära dialog för att skapa goda förutsättningar för att rätt information bevaras för framtiden. Kvalifikationer
Du som söker arkivarietjänsten har en högskoleexamen med lämplig ämneskombination där arkivvetenskap ingår med minst 60 hp (alternativt 40 p enligt det gamla systemet) eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet från arbete som arkivarie inom offentlig sektor är ett plus men inget krav.
Du som söker arkivhandläggartjänsten har en högskoleexamen med inriktning mot exempelvis samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, socialt arbete eller liknande. Erfarenhet av administrativt arbete, handläggning eller utredning av allmän handling, gärna inom hälso- och sjukvård, myndighet, region eller annan offentlig verksamhet, är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta med andra. När en kollega behöver hjälp finns du där med en hjälpande hand och du bidrar till en härlig arbetsmiljö och ett gott samarbete.
Vidare är du lösningsorienterad och analytisk, vilket gör att du kan sätta dig in i komplexa frågeställningar och hitta rätt väg framåt. Du trivs med att hantera flera ärenden samtidigt och har förmågan att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Eftersom tjänsten innebär kontakt med både vårdgivare och patienter, söker vi dig som har en god kommunikativ förmåga och en stark känsla för service. Du kan hantera känsliga och sekretessbelagda ärenden på ett professionellt och empatiskt sätt där du visar förståelse för individers olika behov och situationer.
Låter det spännande? Hör av dig så ser vi om vi matchar!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi planerar att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder dig ett intressant, omväxlande och meningsfullt arbete med förmåner som friskvårdsbidrag, flextid, cykelförmån och semesterväxling.
Eftersom vi eftersträvar mångfald och ser våra olikheter som en styrka och tillgång välkomnar vi sökande med olika bakgrund.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Göteborgs Kommun
Göteborgs Stad , Regionarkivet
