Arkivarie med inriktning e-arkiv till Regionarkiv i Malmö
2026-03-12
Verksamhetsinformation är en av Region Skånes mest värdefulla tillgångar, en strategisk resurs och en kritisk komponent i verksamhetens dagliga arbete och beslutsfattande. Vill du vara med och bidra till en god, ändamålsenlig, rättssäker och effektiv informationsförsörjning i Region Skåne? Vi välkomnar nu en arkivarie för ett ettårigt vikariat, till regionarkivets funktion för e-arkiv. Vill du få en god insikt i och erfarenhet av hur det är att arbeta med e-arkiv så kan detta vara tjänsten för dig!
Enhet Regionarkiv är en del av Område information som innehar ett koncernövergripande samordningsansvar i frågor som omfattar Region Skånes verksamhetsinformation. Området är verkställande arkivmyndighet under Regionstyrelsen och sysselsätter drygt hundrafyrtio anställda. Verksamheten omfattar både strategiska och operativa funktioner i Region Skånes centrala informationsförsörjning med utgångspunkt i vårt ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI). Normgivning, informationsstyrning, skanning, diarieföring, e-arkiv, depåverksamhet och dokumentstyrning är några av våra arbetsområden.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som arkivarie med inriktning e-arkiv arbetar du operativt inom gallrings - och leveransprocessen. Det innebär bland annat att kunna värdera informationen i system som ska avvecklas utifrån uppsatta regelverk och styrdokument samt att under hela processen dokumentera. Arbetsuppgifterna omfattar genomförande av gallringsutredningar, stötta kollegor i leveransprojekt samt själv hantera leveranser till följd av beslut om omhändertagande av journalarkiv från IVO samt leveranser av dokument- och mediafiler. Du kommer också förteckna e-arkivets leveranser samt hantera inkommande förfrågningar i enhetens funktionsbrevlåda och stötta i andra förekommande administrativa uppgifter.
Tillsammans med övriga enheter inom Område Information arbetar medarbetarna på enheten i processarbetet i vårt ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI). Processorganisationen arbetar enhetsöverskridanden i processer som omfattar samtliga sakfrågor rörande informationsoffentlighet.
Annonseringen avser ett ettårigt vikariat och din huvudsakliga placering är på våra lokaler på Dockplatsen i Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets-/högskoleutbildning inom arkiv- och/eller informationsvetenskap eller minst 60 högskolepoäng arkivvetenskap. Alternativt har du annan utbildning eller kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som relevant. Vidare har du god förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med arkivfrågor inom offentlig förvaltning. Dessutom är det fördelaktigt om du har erfarenhet av informationsvärderingar såsom arbete med bevarande- och gallringsutredningar.
Arkivarierollen innebär ett stort eget ansvar och ställer höga krav på god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen är du strukturerad, initiativtagande och noggrann samtidigt som du är effektiv i ditt arbete. Du har gott omdöme vid tillämpning av befintliga regelverk och kan tänka övergripande och strategiskt samt se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och ser möjligheter i förändring. Vi tror att du har lätt för att ta dig an nya utmaningar och kan utvecklas i en dynamisk miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
