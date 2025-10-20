Arkivarie med inriktning e-arkiv och digitalt bevarande
Stockholms Universitetsbibliotek / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitetsbibliotek i Stockholm
Stockholms universitetsbibliotek är ett universitetsbibliotek i framkant, är ledande inom öppen vetenskap och lägger stor vikt vid att leverera högkvalitativa tjänster inom alla våra verksamhetsområden.
Vår verksamhet innehåller en bredd inom den vetenskapliga kommunikationsinfrastrukturen; bl. a. klassiska bibliotekstjänster, förlag för vetenskapliga texter, publicering av forskningsdata och universitetets arkiv- och registratur.
Vill du vara med och forma framtidens digitala bevarande? Vi söker en engagerad och teknikintresserad arkivarie till universitetets centrala arkiv- och registraturfunktion. Här får du möjlighet att arbeta med strategiskt viktiga frågor i en kunskapsintensiv miljö - tillsammans med kompetenta kollegor och i nära samverkan med hela universitetet.
Anställningen är placerad på den centrala arkiv- och registraturfunktionen, som ansvarar för att utveckla och förvalta Stockholms universitets arkiv- och registraturverksamhet. Vi tar fram gemensamma rutiner, processer och styrdokument, och ser till att dessa efterlevs. Vi ansvarar också för att tillgängliggöra och förvalta både fysiska och digitala arkiv.Totalt arbetar cirka 12 personer inom arkiv- och registraturfunktionen.
Vi har nyligen implementerat ett e-arkiv och står nu inför nästa spännande fas - att fylla det med rätt information och utveckla våra processer för digitalt bevarande. Som arkivarie hos oss får du en nyckelroll i detta arbete. Parallellt kommer det in frågor från organisationen som behöver hanteras löpande. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra arkivarier och även med andra delar av universitetet. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/stockholms-universitetsbibliotek/
och https://medarbetare.su.se/stod-och-service/arkivering-och-diarieforing.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara delaktig i Stockholms universitets arbete med digitalt bevarande, där e-arkivet är ett viktigt system. Du kommer att vara involverad i processen för att system och information kan levereras till e-arkivet. Du kommer att arbeta aktivt med att få in material i e-arkivet och andra system för bevarande. Tillsammans med andra arkivarier kommer du att utveckla arbetet och ha kontakter med andra delar av universitetets verksamheter.
I rollen ingår att ta fram arbetsmaterial och instruktioner samt att ibland utbilda andra i digitalt bevarande. Det är viktigt att du har god kunskap om arkivverksamhet och inte är rädd för att ta beslut i verksamheten. Arbetet hos oss utgår från principen att besluten i möjligaste mån ska tas direkt i verksamheten av de som har god kunskap om sitt arbetsområde och alltid med användarens behov i fokus. Det finns goda möjligheter till varierande och intressanta arbetsuppgifter.Kvalifikationer
För anställningen är det nödvändigt att du har:
- akademisk examen där minst två terminer arkivvetenskap ingår eller liknande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
- erfarenhet av arkivarbete inom högskole- och universitetssektorn eller annan större offentlig verksamhet
- intresse för teknik och digitala lösningar
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- kunskap om XML, OAIS och metadatastandard
- kunskap om databashantering och systemutveckling
- erfarenhet av att ha arbetat med leveranser till e-arkiv
- erfarenhet av e-arkivsystemet Ciceron
- genomfört bevarande- och gallringsutredningar
- hållit utbildningar och föreläsningar
- erfarenhet av att driva projekt eller liknande uppdrag.
Som person är du självgående, lyhörd och serviceinriktad samt har en god förmåga att se helheter och samband. Du har lätt för att samarbeta, kan dela med dig av dina kunskaper och har god social kompetens. Vi ser gärna att du är nyfiken och vill vara med och lära dig mer och samtidigt utveckla våra processer.
Du är lösningsorienterad, intresserad av utvecklingsarbete och att effektivisera arbetssätt. Du behöver kunna hantera att arbeta med flera uppdrag parallellt. Det är viktigt att du tycker om att arbeta tätt tillsammans med andra men också arbeta enskilt vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Skriv i ansökningsbrevet varför du söker denna anställning och vad du tror att du kan bidra till i vår verksamhetsutveckling.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde i januari 2026 enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av sektionschef Eva Dahlbäck, tfn 08-16 27 06, mailto:eva.dahlback@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3738-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Stockholms universitetsbibliotek Jobbnummer
9564527