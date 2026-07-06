Arkivarie med inriktning av strategiskt arbete - Upplands Väsby kommun
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2026-07-06
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Vi söker nu en arkivarie som ska axla kommunarkivarierollen. Är du en erfaren, engagerad och driven arkivarie som ständigt strävar efter förbättring och utveckling? Motiveras du av att arbeta med strategiska frågor inom arkiv- och informationsförvaltning? Då är du den vi söker!
Vi erbjuder dig
Du kommer ingå i en välfungerad arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor i en stimulerande arbetsmiljö. Här har du möjlighet att kontinuerligt kompetensutvecklas din yrkesroll via bland annat utbildningar. Hos oss är kollegialt lärande en naturlig del av vardagen. Genom att utbyta kunskaper och erfarenheter stärker vi vår professionella utveckling inom informationsförvaltning.
Tjänsten omfattas av flextidsavtal, vilket innebär att du har möjlighet att vara ledig på klämdagar om arbetet tillåter. Hos oss har du också möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Informationsförvaltningsenheten är en central funktion i kommunen som stödjer samtliga nämnder, styrelser och kontor i kommunens systematiska informationsförvaltningsarbete. Enheten är organisatoriskt placerad under avdelning för medborgarservice och kansli som består av Väsby Direkt, informationsförvaltningsenheten och enheten för nämndadministration. På informationsförvaltningsenheten arbetar dokumentcontrollers och arkivarier och leds av en enhetschef.Om tjänsten
Du kommer tillhöra kommunarkivet och axla kommunarkivariesrollen. Du arbetar både strategiskt och operativt. Dina främsta arbetsuppgifter är bland annat att utreda, utarbeta och förvalta kommunövergripande styrdokument, genomföra bevarande och gallringsutredning samt ge kontoren stöd i arbetet med att ta fram och revidera nämndspecifika styrdokument inom området, exempelvis hanteringsanvisningar, arkivbeskrivning, systemdokumentation samt beslut om gallring.
Du omvärldsbevakar och arbetar med utveckling av kommunens informationsförvaltningsarbete. Du fattar beslut enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning. Du håller utbildningar och utför tillsyn. Det kan även bli aktuellt att du ansvarar för förvaltningen av arkivmyndighetens e-arkiv (slutarkiv).
I ditt uppdrag ingår även att säkerställa att arkivmyndighetens och kommunens informationsförvaltningsarbete och arkivvård bedrivs i enlighet med gällande lagstiftningar och regelverk. Du samordnar nätverk för kommunens informationsförvaltningsarbete. Du arbetsleder andra i vissa uppdrag. Vid behov ansvarar du för att hantera begäran om allmänna handlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten och genomföra sekretessprövning.
Just nu är det aktuellt med flytt till ett gemensamt kommunhus. Därför ingår även i ditt uppdrag att leda och stödja kontoren med arkivering, gallring och digitalisering av nämndernas fysiska handlingar, i samband med flytten. Du ansvarar även för att leda kommunarkivets arbete i samband med flytten av centralarkivet.
Arbetet är omväxlande och stimulerande och innebär många kontakter med bland annat kollegorna på avdelningen, handläggare på kontoren, IT, projektledare till kommunhusprojektet och medborgare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. En bakgrundskontroll kommer genomföras innan anställningen. Tjänsten kan komma säkerhetsklassad enligt säkerhetsskyddslagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap om minst 60 hp.
minst fem års erfarenhet som arkivarie i offentlig sektor.
flera års erfarenhet av strategiskt och utvecklingsarbete inom informationsförvaltning.
erfarenhet av att upprätta styrdokument inom området samt bevarande och gallringsutredning.
grundläggande IT-kunskaper samt goda kunskaper om de lagar och regelverk som gäller inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av eller intresse för att arbeta med e-arkiv, digitalt bevarande och digitaliseringsprocess.
erfarenhet av att arbetsleda andra.
Som person är du utveckling- och serviceinriktad samt har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ, lyhörd och har ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt. Du har förmåga att analysera komplexa frågor inom informationsförvaltningsområdet och omsätta dina analyser i praktiskt genomförbara lösningar. Du har ett helhetsperspektiv på informationsförvaltning och förstår vikten av rättssäkerhet, informationssäkerhet och ett starkt medborgarfokus.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Dragonvägen 86 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Niza Löfdahl niza.lofdahl@upplandsvasby.se 0859097965 Jobbnummer
9994522