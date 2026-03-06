Arkivarie med fokus på arkivredovisning och allmänna handlingar

2026-03-06


Vi söker en arkivarie som vill ta ett samordnande ansvar för dokument- och informationshantering i en mindre organisation. Rollen innebär ett brett uppdrag där du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med arkiv- och informationshanteringsfrågor. Som ensam arkivarie ansvarar du för att driva och utveckla arbetet inom området samt bidra med din expertis till organisationen.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Som arkivarie arbetar du med att säkerställa en effektiv och lagenlig hantering av organisationens information och allmänna handlingar. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:

• Samordna arbetet med dokument- och informationshantering samt arkivfrågor
• Ansvara för arkiv, arkivredovisning och arkivförteckning
• Säkerställa god diarieföring och korrekt hantering av allmänna handlingar
• Samordna informationsklassificering vid införande och avveckling av tjänster
• Ta fram och uppdatera policys, riktlinjer och rutiner inom informations- och arkivhantering
• Underhålla och redovisa informationshanteringsplanen
• Vara rådgivande i arkiv- och informationshanteringsärenden samt bidra till arbetssätt som säkerställer lagefterlevnad
• Främja digitalisering och automatisering inom området samt säkerställa ändamålsenliga och lagenliga systemstöd
• Bevaka den gemensamma funktionsbrevlådan för diariet
• Utbilda organisationen i frågor som rör offentlighetslagstiftning, diarieföring och informationshanteringsplan
• Ansvara för systemförvaltning av dokument- och ärendehanteringssystem
• Bedriva omvärldsbevakning inom arkiv- och informationshantering

Om rollen
Rollen innebär ett brett arkivuppdrag i en mindre organisation där du fungerar som specialist inom området. Du arbetar självständigt och har möjlighet att påverka och utveckla processer och arbetssätt. I uppdraget ingår även att presentera och förklara arkiv- och informationshanteringsfrågor för olika delar av organisationen, inklusive ledning.
Arbetstid
Tjänsten omfattar cirka 30-40 timmar per vecka (38 timmar/vecka).
Ordinarie arbetstid är vanligtvis kl. 07.30-17.00, med kortare arbetsdag på fredagar. Flexibla arbetstider tillämpas och möjlighet till visst distansarbete finns när arbetet tillåte

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Lina Rekrytering
info@adecco.se

Jobbnummer
9781433

