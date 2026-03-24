Arkivarie med digital inriktning till kund i Göteborg
Har du erfarenhet av framtagande av bevarande- och gallringsutredningar för information i IT-system? Då har vi det perfekta uppdraget i Göteborg!
Om uppdraget
Vår kund i Göteborg har under hösten 2025 påbörjat projektet digitalt bevarande inom HR. Intraservice är tekniskt arkivansvarig för gemensamma tjänster i staden vilket betyder att de har bland annat ansvar för att bevara, verkställa gallring och leverera information som hanteras och förvaras i tjänsterna, på uppdrag av arkivbildaren/informationsägaren. Vi söker nu efter en arkivarie med start 2026-04-15 till 2026-12-31 uppdraget omfattar 100% , och man ser att arbetsuppgifterna ska utföras på plats detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med en möjligt till förlängning ytterligare 12 månader.
Dina arbetsuppgifter
I projektet digitalt bevarande inom HR kommer du arbeta nära projektledare för att stötta upp i arkivfrågor i projektet. Som arkivarie med främst digital inriktning kommer du delta i de flesta förekommande arbetsuppgifterna rörande digitalt bevarande som att säkerställa informationskvaliteten i export av data från leverantörssystem, strukturera och paketera arkivpaket och ta fram xml/xsd-scheman enligt fastställd standard.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter innebära följande:
I samband med export arbetar du nära förvaltningsledare, systemförvaltare och leverantör och du kan behöva ta fram bevarande- och gallringsutredning som dels resulterar i bevaranderapport, dels i framtagande av bevarande- och gallringsframställan.
Du kan också behöva driva och stötta förvaltningsledare i arbetet med att ta fram bevarandeplaner.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
Genomförd utbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande
Erfarenhet av framtagande av bevarande- och gallringsutredningar för information i IT-system
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av framtagande av bevarande- och gallringsutredningar
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av framtagande av bevarandeplan och/eller bevarandeutredning/-rapport
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av paketering av arkivpaket
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av framtagande av domänspecifikationer som xml/xsd-scheman
Du behöver uppge 2 st. referenser/referensuppdrag
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2 april
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
