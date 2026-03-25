Arkivarie med digital inriktning till Göteborgs Stad Intraservice
2026-03-25
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala bevarande inom HR? Vi söker nu en driven och kunnig arkivarie med digital inriktning som vill bidra till att säkra viktig information för framtiden!
Om Intraservice:
Göteborgs Stad Intraservice är stadens interna IT-leverantör och ansvarar för att tillhandahålla IT-tjänster, support och administrativa lösningar som stödjer stadens verksamheter. Med cirka 750 medarbetare spelar Intraservice en avgörande roll i att skapa effektiva och hållbara digitala lösningar.
Under hösten 2025 har Intraservice påbörjat ett projekt inom digitalt bevarande med fokus på HR. Som tekniskt arkivansvarig för stadens gemensamma tjänster ansvarar vi för att bevara, gallra och tillgängliggöra information på uppdrag av arkivbildare och informationsägare. Projektet omfattar även hantering av information från system som avvecklas samt digital arkivering till mellanarkiv och Regionarkivet.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Som arkivarie med digital inriktning kommer du att ha en viktig roll i projektet digitalt bevarande inom HR. Du arbetar nära projektledare och andra nyckelpersoner för att säkerställa att information hanteras korrekt ur ett bevarande- och gallringsperspektiv.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Kartlägga och analysera information inom olika HR-tjänster utifrån bevarande och gallring
Stödja framtagning av bevarandeplaner enligt krav från Regionarkivet
Ta fram förslag på processer för sammanhållen ärendehantering inför arkivering
Säkerställa informationskvalitet vid export av data från leverantörssystem
Strukturera och paketera arkivpaket samt ta fram xml/xsd-scheman enligt standard
Genomföra bevarande- och gallringsutredningar och ta fram relevanta rapporter och framställningar
Samverka med förvaltningsledare, systemförvaltare och leverantörer
Driva och stötta arbetet med bevarandeplaner inom olika verksamheter
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Göteborgs stad. Uppdraget är på heltid och pågår mellan den 15 april - 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Arbetet utförs huvudsakligen på plats i Intraservice lokaler (minst 60%), då nära samarbete med kollegor och tillgång till resurser är en viktig del av uppdraget.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom arkivvetenskap, informationsförvaltning eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med digitalt bevarande och arkivfrågor
Kunskap om bevarande- och gallringsprocesser
Erfarenhet av informationshantering i IT-system
Förmåga att arbeta med datamodellering, XML/XSD eller liknande standarder
Erfarenhet av att ta fram bevarandeplaner och genomföra utredningar
God samarbetsförmåga och vana att arbeta med flera intressenter
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och förståelse för regelverk kopplade till arkiv och informationshantering.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får kombinera teknisk förståelse med verksamhetsnytta och har förmåga att driva arbetet framåt i samverkan med andra.
Stämmer ovan in på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
