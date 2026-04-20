Arkivarie med digital inriktning till Göteborgs Stad Intraservice
2026-04-20
Vill du vara med och stärka stadens arbete med digitalt bevarande inom HR? Vi söker nu en arkivarie med tydlig digital inriktning för ett kvalificerat uppdrag i ett projekt med stort ansvar och hög komplexitet.
Om Intraservice
Intraservice är Göteborgs Stads interna leverantör av IT- och administrativa tjänster och är tekniskt arkivansvarig för flera av stadens gemensamma tjänster. Det innebär att vi ansvarar för bevarande, gallring och leverans av information som hanteras inom tjänsterna, på uppdrag av arkivbildare och informationsägare.
Under hösten 2025 har projektet Digitalt bevarande inom HR startats, med syfte att möjliggöra korrekta, långsiktiga och regelstyrda leveranser till mellanarkiv och till Regionarkivet. Projektet omfattar både pågående HR-tjänster och system som ska avvecklas.
Om uppdraget
Som arkivarie med digital inriktning blir du en central del av projektorganisationen. Du arbetar nära projektledare, förvaltningsledare, systemförvaltare och leverantörer, och ansvarar för flera kvalificerade moment i digitalt bevarande.
Du kommer bland annat att:
Kartlägga och analysera information i HR-tjänster utifrån bevarande- och gallringsperspektiv
Stödja arbetet med att ta fram bevarandeplaner per system, enligt krav från Regionarkivet
Lämna förslag på processer för sammanhållen ärendebild inför överföring till mellanarkiv eller Regionarkivet
Arbeta med dataexport från leverantörssystem, inklusive kvalitetssäkring av informationsinnehåll
Strukturera och paketera arkivpaket enligt fastställd standard
Ta fram domänspecifikationer, t.ex. XML/XSD-scheman
Genomföra bevarande- och gallringsutredningar, inklusive rapporter och framställan
Stötta och ibland driva förvaltningsledare i arbetet med bevarandeplaner
Hantera bevarandeinformation från system som håller på att avvecklas
Arbetet sker i nära samverkan med flera roller och kräver både teknisk förståelse och förmåga att arbeta strukturerat i komplexa miljöer.
Omfattning och uppdragsform:
Heltid 100 %
Period: 1 maj 2026 - 31 december 2026 (alternativt från det att avropet färdigställs)
Konsultuppdrag
Arbetet sker huvudsakligen på plats i Intraservices lokaler, minst 60 %, då tillgång till medarbetare och resurser är nödvändig.
DETTA SÖKER VI
Vi spöker dig som:
Högskoleutbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande
Minst 1 års erfarenhet av bevarande- och gallringsutredningar för information i IT-system
Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med bevarandeplaner eller bevaranderapporter i IT- system
Minst 1 års erfarenhet av paketering av arkivpaket
Minst 2 års erfarenhet av framtagande av domänspecifikationer, exempelvis XML/XSD
Meriterande:
Erfarenhet av Regionarkivets föreskrifter och anvisningar
Erfarenhet av offentlig sektor
Som person ser vi att du är:
Analytisk och strukturerad
Noga med kvalitet och korrekt dokumentation
Van att arbeta självständigt i projektform
Samarbetsinriktad och trygg i roller med många kontaktytor
Lösningsorienterad och proaktiv när förutsättningar förändras
Stämmer ovan in på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
