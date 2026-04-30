Arkeolog - handläggare arkeologi och fornlämningsärenden
Länsstyrelsen Stockholm behöver förstärkning för insatser inom arkeologi och fornlämningsärenden!
Som handläggare av arkeologi- och fornlämningsärenden vid Länsstyrelsen Stockholm erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter. Hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta med många av länets fornlämningsmiljöer.
Tjänsten är placerad vid enheten för investeringsstöd och kulturmiljö. Du kommer bli en del av länsstyrelsens arkeologigrupp som består av sju erfarna arkeologer. Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården i länet. Vårt uppdrag är mångfacetterat och bottnar i många olika lagrum, förordningar och statliga mål varför arbetet även sker tvärsektoriellt. Vi har det praktiska ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen i länet. Länsstyrelsen tillser bl.a. att kulturmiljölagen följs, prövar tillstånd samt lämnar råd och information gällande fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen. Vi arbetar även med bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap.
Vad ingår i rollen?
Tjänsten innebär huvudsakligen handläggning av fornlämningsrelaterade ärenden. I arbetet ingår att utreda och pröva tillstånd, granska ärenden utifrån fornlämningsperspektiv samt att lämna råd om fornlämningar och arkeologi. Du bidrar med din kompetens på interna beredningar där vi i arkeologigruppen diskuterar eller tar beslut i ärenden. I arbetet ingår visst fältarbete som kan innebära resor i hela länet.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har
akademisk examen med arkeologi som huvudämne (minst tre år)
aktuell kunskap om arkeologi och bedömning av fornlämningar samt erfarenhet av fältarkeologi
kunskap om fornlämningar och erfarenhet av att självständigt bedöma fornlämningar
god förmåga att kommunicera i tal och skrift
god kunskap i de vanligaste Officeprogrammen
B-körkort.
Som person är du en lagspelare som är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer. Du är prestigelös och har lätt för att lära ut till andra samtidigt som du är öppen och nyfiken. Du har lätt för att ta till dig av andras kunskap och kan därmed enkelt överblicka problem från olika perspektiv. Arbetsuppgifternas komplexitetsgrad kräver att du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt gentemot andra i din omgivning. Vidare har du har god förmåga att göra prioriteringar och kan påvisa goda exempel på förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen. Det innebär att du tar ansvar för dina uppgifter och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt gentemot verksamhetens mål. Att jobba strukturerat och se helheten faller sig naturligt för dig och du har förmågan att ställa om när förutsättningarna förändras i verksamheten. Arbetets karaktär förutsätter god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av en liknande tjänst på andra statliga myndigheter med anknytning till arkeologi
erfarenhet av handläggning av ärenden enligt 2:a kap Kulturmiljölagen
erfarenhet av länsstyrelsernas handläggningssystem Platina, ASK (fornlämningar) och Fornreg
erfarenhet av administrativt arbete med arkeologifrågor
granskning av inkomna handlingar från sökande och bereda beslut
grundläggande kunskaper i GIS
kunskaper om länets kulturlandskap
Mer om oss och rollen
Anställningen är tillsvidare, på heltid och i regel tillämpas provanställning. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Som statstjänsteman på länsstyrelsen och som arkeologihandläggare samarbetar du med många andra kompetensområden och du kommer att involveras i ärenden inom exempelvis samhällsplanering, miljö- och naturmiljö.
Så rekryterar vi
I den här rekryteringen ska du inte bifoga personligt brev utan det räcker med att du svarar på urvalsfrågor och bifogar ditt CV.
Vi kan komma att intervjua löpande under ansökningsperioden.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Cecilia Lindqvist, tfn 073-043 61 81.
Fackliga kontaktpersoner är Susann Sass-Jonsson för SACO, e-post susann.sass-jonsson@lansstyrelsen.se
och Lisa Palmér för ST, e-post lisa.palmer@lansstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Referensnummer: 112-17029-2026
Antal tjänster: 1
Om LänsstyrelsenLänsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län
(org.nr 202100-2247)
Regeringsgatan 66
)
111 39 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Investeringsstöd Och Kulturmiljö
