Arken Zoo Veterinärklinik söker Veterinär till Falun/Borlänge
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2026-07-16
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Arken Zoo Veterinärklinik söker Veterinär till Falun/Borlänge
Är du legitimerad veterinär och redo för nya utmaningar? Arken Zoo Veterinärkliniker består i dag av 11 smådjurskliniker runt om i landet, samtliga i direkt anslutning till Arken Zoos butiker. Våra kliniker är modernt utrustade med bland annat internlaboratorium, digital röntgen, ultraljud, operationssal och tandvårdsavdelning. Vi arbetar långsiktigt med våra kundrelationer och strävar alltid efter att erbjuda hög tillgänglighet, trygghet och förstklassig veterinärvård – allt under ett och samma tak.
Vi erbjuder en stabil och professionell arbetsplats där vi värdesätter kunskapsutbyte, utveckling och gemenskap.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär. Specialistkompetens är meriterande. Du trivs med att arbeta på en mindre klinik med nära kundkontakt och uppskattar en varierad arbetsmiljö. Vi tror att du är serviceinriktad, noggrann, strukturerad och självgående – samtidigt som du gärna bidrar med nya idéer. Vi lägger stor vikt vid att du är en ödmjuk lagspelare som vill bidra till en positiv arbetsmiljö för hela teamet.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i våra kliniker i Falun och Borlänge. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande uppgifter på en smådjursklinik, såsom medicinska utredningar, dagkirurgi, tandvård och akutsjukvård. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån din erfarenhet, kompetens och eventuella specialistområden.Övrig information
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare, 100% (kan diskuteras)
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Klicka på "skicka ansökan", fyll i formuläret och ladda upp dina ansökningshandlingar. Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontaktperson för tjänsten är Klinikchef Lenita Svedberg: lenita.m.svedberg@arkenzoo.se
Observera att ansökningar endast tas emot via "skicka ansökan"-funktionen. Ansökningar som skickas via e-post behandlas inte.
Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082047-2104146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arken Zoo AB
(org.nr 556926-3535), https://karriar.arkenzoo.se
Trossvägen 10 (visa karta
)
791 41 FALUN Arbetsplats
Arken Zoo Jobbnummer
10004727