Arken Zoo Veterinärklinik söker Djurvårdare till Falun/Borlänge
Arken Zoo AB / Djurskötarjobb / Falun Visa alla djurskötarjobb i Falun
2026-07-16
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Är du Djurvårdare nivå 3 eller Legitimerad Djursjukvårdare och sugen på nya utmaningar?
Arken Zoo Veterinärkliniker har idag 11 smådjurskliniker runt om i Sverige som ligger i anslutning till Arken Zoos butiker. Våra kliniker är utrustade med bland annat internlaboratorium, digital röntgen, ultraljud, operationsavdelning och tandvårdsavdelning. Våra kundrelationer bygger på långsiktighet, tillgänglighet och förtroende. Vi vill ge våra kunder allt under ett tak, ett personligt och tryggt bemötande samt förstklassig veterinärvård och omsorg. Vi erbjuder våra medarbetare en trygg och professionell arbetsplats där vi tillsammans kan dela kunskap, utveckla och utvecklas.
Utbildning / kvalifikationer
Vi söker i första hand en Legitimerad Djursjuksköterska eller Djurvårdare utbildad nivå 3, narkoserfarenhet är meriterande. Du bör trivs med att arbeta på en mindre klinik med nära kundkontakt i en omväxlande miljö. Du är driven, serviceinriktad, självgående, noggrann, strukturerad och kommer gärna med nya idéer. Vi tror också att du är en ödmjuk lagspelare som vill bidra till en god arbetsmiljö för hela teamet.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete på båda våra kliniker som ligger i Falun respektive Borlänge.
Tjänstens arbetsuppgifter är vanligt förekommande uppgifter på en djurklinik som bedriver medicinska utredningar, dagkirurgi, tandvård och akutsjukvård. Allt i relation till din utbildning och kompetens.
Lön; Efter överenskommelse
Typ av anställning: Tillsvidareanställning på 100% (men kan diskuteras)
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan: Klicka på "skicka ansökan", fyll i formuläret och ladda upp dina ansökningshandlingar. Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan snarast. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontaktperson För tjänsten är: Lenita Svedberg: lenita.m.svedberg@arkenzoo.se
Observera att ansökningar endast kan skickas via "skicka ansökan"-funktionen. Ansökningar som inkommer per mail behandlas ej.
Vill du bli en del av vårt team? Tveka inte, du är varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082079-2104161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arken Zoo AB
(org.nr 556926-3535), https://karriar.arkenzoo.se
Trossvägen 10 (visa karta
)
791 41 FALUN Arbetsplats
Arken Zoo Jobbnummer
10004731