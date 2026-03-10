Årjängs kommun söker en parkarbetare för sommarsäsongen!
Årjängs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen / Trädgårdsanläggarjobb / Årjäng Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Årjäng
2026-03-10
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Årjängs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen i Årjäng
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Vill du ha ett aktivt och varierat arbete utomhus i sommar?
Vi söker en engagerad och noggrann parkarbetare för perioden juni-augusti. Du kommer att vara en del av vår gata- och parkenhet och arbeta med att hålla våra parker, grönområden och gator i gott skick.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
• Skötsel av grönytor, planteringar och allmänna ytor
• Gräsklippning, trimning och ogräsrensning
• Underhåll av parker och lekplatser
• Städning av offentliga ytor och tömning av papperskorgar
• Enklare arbete på gata, såsom skyltning, renhållning och små reparationerKvalifikationer
• Du är minst 18 år
• Har god fysik och trivs med att arbeta utomhus i alla väder
• Är ansvarsfull och har en god samarbetsförmåga
• B-körkort är ett krav, andra körkort eller förarbevis kan vara meriterande
• Erfarenhet av liknande arbete är en fördel men inget krav
Vi erbjuder
• Ett fysiskt och varierande arbete i en trevlig arbetsgrupp
• Möjlighet att bidra till en trivsam och välskött kommunmiljö
• Anställning under juni - augusti, med möjlighet till förlängning
Låter det intressant? Skicka in din ansökan senast 2026-03-30
Studerar du kan vi anpassa tiderna för tjänsten efter studiernas uppehåll.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311469". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Årjängs kommun
(org.nr 212000-1835) Arbetsplats
Årjängs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Kontakt
Gatuchef
Andreas Winborg andreas.winborg@arjang.se 0573 141 20 Jobbnummer
9787632