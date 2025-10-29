Areal i Bollnäs söker en Skogsekonom
2025-10-29
Areal i Bollnäs växer och söker nu en Skogsekonom på heltid som gillar att arbeta med skogsbruks- och landsbygdsföretag. Hos oss kommer du att ingå i ett erfaret team som arbetar nära våra markägare.
Tjänstebeskrivning
Som skogekonom arbetar du med ett flertal arbetsuppgifter som ofta är säsongsbundna. Det innebär att det blir stor variation i arbetet.
Bland de olika arbetsuppgifterna märks bland annat:
Fastighetsvärdering
Fastighetsförmedling
Bokslut och deklaration
Löpande redovisning
Ekonomisk och skogsekonomisk rådgivning
Juridiska och fastighetsrättsliga frågor, intrångsärenden m.m.
En del väljer att specialisera sig på några områden medan andra arbetar med flera uppgifter. Flera av arbetsuppgifterna är kvalificerade och vi erbjuder vidareutbildning så att de anställda känner sig bekväma i sina roller.
Om Areal
Areal arbetar med fastighetsförmedling och rådgivning för jord- och skogsbruk. Vi finns representerade med 51 kontor i hela Sverige, alltid redo att hjälpa markägare som behöver hjälp med ekonomi/rådgivning eller vill köpa eller sälja skog, mark och gårdar. Du kan läsa mer om Areal på areal.se/om-areal/
På Bollnäskontoret är vi 9 rutinerade medarbetare som arbetar med fastighetsförmedling, rådgivning och ekonomi åt kunder inom jord- och skogsbruks i främst södra Hälsingland.Publiceringsdatum2025-10-29
Utbildad skogsmästare, jägmästare eller liknande
Hög social kompetens och stort engagemang
Intresse för ekonomisk rådgivning
Låter det spännande?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du någon fråga om tjänsten så tveka inte att kontakta Tomas Lusth | Areal Bollnästomas.lusth@areal.se
eller telefon 070-002 59 71
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill ej bli uppringda av rekryterings- eller bemanningsföretag för denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: tomas.lusth@areal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsbyrån i Bollnäs AB
Långgatan 7 B (visa karta
821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Areal Kontakt
Tomas Lusth tomas.lusth@areal.se 0700025971 Jobbnummer
9580624