Area Sales till distrikt Stockholm Norr
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sollentuna
, Täby
, Södertälje
, Österåker
Kvdbil är Sveriges största marknadsplats för begagnade bilar. Årligen säljer vi runt 26 000 bilar. När vi går till jobbet varje dag gör vi det med strävan om att jobba mot en schysstare bilbransch - med ärlighet och transparens. Vi drivs av att ge god service och hitta lösningar som underlättar våra kunders bilaffärer. Och kul på jobbet, det har vi mycket av!
Nu söker vi en Area Sales till distrikt Stockholm Norr.
Om jobbet
Som Area Sales kommer du att ansvara för företagskunder i tilldelat distrikt. Dessa kunder består av allt från företag med mellanstor vagnpark till stat, kommun och region. Du kommer även arbeta med att bearbeta nya kunder i samma segment. För all bearbetning gäller att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Som en av bolagets åtta fältsäljare blir du en viktig nyckelspelare. Du kommer ingå i ett härligt, engagerat och glatt team där vi tillsammans jobbar mot gemensamma mål. För att du ska lyckas uppnå dina mål kommer du arbeta tätt tillsammans med flera avdelningar inom Kvdbil.
Vi söker en person som är väl insatt i fordonsbranschen och som inte är rädd för att kasta sig ut i det okända. Nyfikenhet, envishet och en vinnarmentalitet är troligtvis dina nycklar till framgång. Självklart har du även ett genuint intresse och erfarenhet av fordonsbranschen.
Eftersom du äger hela säljprocessen från första samtal, trivs du med att vinna nya kunder och att fortsätta utveckla kundrelationer över tid. Du är skicklig på att bygga affärsrelationer och har lätt för att navigera genom organisationer på både avdelnings- och individnivå. Att bygga relationer är något du trivs med och ser som en naturlig del av arbetet.
Du är van att planera ditt arbete och din tid effektivt. Dina dagar kommer att variera och det är viktigt att du ser förändring som något utvecklande och att du är öppen för att testa nya tillvägagångssätt. Du trivs i en fartfylld miljö och är beredd att anpassa dig efter nya utmaningar.
Vidare ser vi gärna att du har * Tidigare erfarenhet som fältsäljare * Kunskap om fordon, allt från personbil till tung lastbil och maskiner * Ett brett kontaktnät * Goda kunskaper i både svenska och engelska * B-körkort
Egenskaper:
• Självgående, driftig och engagerad
• God samarbetsförmåga med kollegor och kunder
• Kundfokuserad och serviceminded
• Förtroendeingivande med stor social förmåga
Så är det att jobba på Kvdbil
Hos oss är du expert på ditt område, men du behöver inte vara bäst på allt. Du är en del av en organisation full med kunskap och kollegor som har din rygg när du behöver det. Här arbetar du under ett tillitsbaserat ledarskap bredvid kollegor med många olika bakgrunder, erfarenheter, åldersgrupper och personligheter.
Väx med oss
Vi är ett företag i ständig förändring där vi har snabba beslutsvägar med möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och påverka. För dig som drivs av att ständigt utvecklas och verka i en föränderlig vardag, finns rum för att växa inom bolaget. Vi har många kollegor som gjort karriär internt och vuxit i både ansvar och expertis under åren.
Hos oss får du marknadsmässig lön, är anställd under kollektivavtal och får ta del av ett attraktivt förmånspaket med tillhörande försäkringar
Tjänsten är en tillsvidareanställning som vi inleder med sex månaders provanställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten utgår från hemmet, men du har även tillgång till vårt kontor i centrala Stockholm vid behov. Vi ser gärna att du bor i någon av Stockholms läns norra kommuner för att effektivt kunna arbeta med våra kunder. Förmånsbil ingår i tjänsten.
För frågor om tjänsten kontakta Manager Business Sales Anna Lycke, via mejl anna.lycke@kvdbil.se
.
Vi behandlar ansökningarna löpande, så sök tjänsten redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester och/eller bakgrundskontroll. Vi utför drogtest på slutkandidat innan avtal om anställning träffas.
