Area Sales Manager med tekniskt fokus - Mälardalen
2025-08-20
Vill du sälja tekniska kvalitetsprodukter som bokstavligen håller världen i rörelse? Blickle söker en självgående Area Sales Manager med huntermentalitet och teknisk smartness. Du utgår från hemmakontor i Mälardalen och driver affärer med fokus på kundanpassade lösningar och långsiktiga relationer. Vi är redo att stärka vår närvaro i Mellansverige - och söker dig som vill vara med och göra det möjligt. Välkommen till Blickle - där din säljkraft gör skillnad!
Om jobbet
Som säljare hos Blickle arbetar du långsiktigt, målinriktat och kundorienterat. Rollen ger dig chansen att kombinera affärsmässighet med förmågan att tänka snabbt, agera självständigt och bygga starka kundrelationer. Du utgår från ditt hemmakontor och arbetar över Mellansverige, med resor som oftast sker över dagen. Kundbasen finns inom alla sektorer som behöver pålitliga hjul och länkhjul för sina produkter och sin utrustning. Vi samarbetar även med grossister.
Rollen kräver aktivt uppsökande försäljning och ett starkt fokus på relationsbyggande. Arbetet är självständigt och du har goda befogenheter. Du rapporterar till VD och har två kollegor i andra distrikt som arbetar på samma sätt som du. Vi arbetar i en Office-miljö och dokumenterar samt administrerar i vårt CRM-system. På huvudkontoret i Landskrona finns två innesäljare. Alla arbetar tätt tillsammans mot gemensamma mål - och du, liksom dina kollegor, är en viktig del av vårt team.
Blickle erbjuder
* Tydliga sälj- och förväntansmål: Vi ger dig klara och utmanande mål att sträva efter.
* Stor frihet: Du planerar din vardag och påverkar din strategi för att nå målen.
* Stöd och resurser: Vi erbjuder de verktyg och det stöd du behöver för att lyckas och utvecklas. Exempelvis i form av produktkunskap, kontinuerlig utbildning, coachning, sambesök, IT-stöd och support från engagerade och kompetenta kollegor.
* Kollektivavtal: Vi följer kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor, inklusive pension, försäkringar och andra förmåner.
* Förmåner: Bilförmån, friskvårdsbidrag och mycket annat.
Om dig
Att ligga steget före, snabbt förstå kundens behov och hitta lösningar som gör verklig skillnad är något som lockar dig.
På fältet trivs du bäst - där du får skapa relationer och driva affärer från första möte till avslut. Med erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning och förståelse för långa säljcykler, vet du hur nya kunder bearbetas med både energi och fingertoppskänsla.
Även om du inte är ingenjör eller tekniker, har du lätt för att sätta dig in i tekniska sammanhang och kan, själv eller tillsammans med kollegor, snabbt omsätta kundens behov till konkreta lösningar.
Du har god förhandlingsvana, arbetar gärna mot tydliga mål och är en skicklig kommunikatör som vet när det är dags att tala - och när det är viktigare att lyssna.
För att täcka distriktet på bästa önskar vi att du bor i närheten av Västerås, Örebro eller Eskilstuna. Ett giltigt B-körkort är ett krav.
Ansökan och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Blickle med Jefferson Wells - Manpower Group.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Edén på anna.eden@jeffersonwells.se
alt 021-151214.
Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Är detta jobb för dig? Sök nu för att inte missa chansen till din nästa utmaning!
Mer om Blickle
Blickle är ett familjeföretag som sedan 1953 haft som mål att utveckla det bästa hjulet eller länkhjulet alla typer av användning. Vi gör allt för att uppnå detta, baserat på våra goda idéer, vårt engagemang i innovationer och vår expertis inom material och tillverkningsteknik. Från småskalig start har vi vuxit till en global aktör med cirka 1 300 medarbetare världen över. Koncernen omsätter över 300 miljoner euro.
Vårt svenska huvudkontor ligger i Landskrona, idag är vi åtta anställda. Läs mer på www.blickle.se Ersättning
