Area Sales Manager - Industrial Products till Unimer | Halmstad
Experis AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-04-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Vill du arbeta med internationell industriförsäljning där relationsbyggande, affärsutveckling och långsiktiga säljcykler står i centrum? Trivs du i en roll där du är ute hos kund, skapar nya affärsmöjligheter och utvecklar både återförsäljarled och direktkunder i Europa? Då kan detta vara din nästa utmaning hos Unimer Plast & Gummi AB.
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Unimer har sitt huvudkontor i Halmstad och är verksamma inom industriell försäljning av slangar samt plast- och gummiprodukter. I rollen som Area Sales Manager - Industry & Distribution arbetar du brett med industriell försäljning mot både återförsäljare (ÅF) och direktkunder, med tydligt fokus på att utveckla Unimers försäljningskanaler och marknadsnärvaro i Europa och Norden.
Ditt uppdrag är att sälja Unimers standardprodukter och egna produkter, såsom gummispännare och slangar, samt att aktivt bredda och stärka bolagets återförsäljarnätverk. Du arbetar med relativt långa säljcykler, där strukturerad bearbetning och uthållighet är avgörande.
Rollen är starkt affärsdriven och kombinerar:
Nyförsäljning (hunter) - identifiera och vinna nya kunder och samarbetspartners
Relationsutveckling - bygga långsiktiga samarbeten med återförsäljare och direktkunder
Du ansvarar för att bearbeta både nya och befintliga marknader, där vissa marknader är relativt obearbetade i dag. Mässor runt om i Europa är en viktig del av arbetet - där du identifierar leads i förväg, skapar kontakter på plats och driver affärerna vidare efter mässan.
Du arbetar självständigt och proaktivt med hela säljprocessen - från prospektering och kundbesök till uppföljning, dokumentation och relationsvård. Resor är en naturlig del av rollen och omfattar cirka 100-120 resdagar per år, med resor inom Sverige och EU.
Tjänsten är flexibel och du kan antingen utgå från hemmet med närhet till en flygplats, eller ha din bas nära Unimers kontor i Halmstad. Exempel på möjliga placeringsorter är Halmstad, Malmö eller Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har god förståelse för strukturerad försäljning och som trivs i rollen som relationsskapande affärsutvecklare. Du behöver inte komma från exakt samma bransch eller ha sålt Unimers produkter tidigare - det viktiga är att du förstår längre säljcykler, industriella affärer och hur man utvecklar kunder över tid.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot industri, ÅF eller tekniska produkter
Vana av att arbeta med återförsäljare och/eller direktkunder
Ett tydligt hunter-mindset och driv att hitta nya affärsmöjligheter men med god förmåga att bygga, utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Förståelse för att dokumentera, följa upp och arbeta strukturerat i säljprocessen
Möjlighet och vilja att resa frekvent inom Sverige och Europa
Du är kommunikativ, förtroendeingivande och trivs med att vara ute hos kund. Att besöka flera kunder under samma resa, förstå deras processer och identifiera nya möjligheter för både kund och Unimer är något som motiverar dig.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande. B-körkort är ett krav.
Om Unimer Plast & Gummi AB
Unimer är ett marknadsinriktat och kompetensdrivet företag inom industriell försäljning av slangar och plast- och gummiprodukter med en omsättning på 123 MSEK 2023 och har drygt 30 anställda i tre länder med över 1500 kunder och där Skandinavien är huvudmarknad. Företaget utvecklar och säljer även egna produkter inom tillbehör för fritidsbåtar och för lastfordon. Huvudkontoret finns i Halmstad och har försäljningsbolag med logistik- och produktionscenter i både Suzhou, Kina och i Minneapolis, USA.
Läs mer på www.unimer.se
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Unimer med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och personliga brev via annonsen på Jeffersonwells.se.
Urval kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan snarast, dock senast 5 maj.
Vi genomför systembyte 17-19 april så under de datumen går tjänsten ej att söka.
Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gjutaregatan 11 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unimer Plast & Gummi AB Kontakt
Angela Ekelöf Angela.Ekelof@jeffersonwells.se +46703775781
9842962