Area manager till Robot-Coupe i Stockholm och norr
TNG Group AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du driva försäljning för Robot-Coupe med Stockholm som bas, i en fri roll nära kunder, mat och premiumprodukter?
Vill du ha en fri och affärsnära säljroll i Stockholm där du får arbeta med starka kundrelationer, premiumprodukter och ett välkänt varumärke? Som area manager hos Robot-Coupe får du en roll som också passar dig som idag arbetar som distriktssäljare, utesäljare, fältsäljare, account manager eller teknisk säljare. Du ansvarar för att utveckla försäljningen i Stockholm, i första hand, samt i delar av norra Sverige, med fokus på återförsäljare, partners och slutkunder inom professionella kök. Här får du kombinera nykundsbearbetning, relationsskapande försäljning och produktdemonstrationer i ett internationellt bolag med hög kvalitet, stark teamkänsla och stor frihet i vardagen.
Ditt anställningserbjudande
Hos Robot-Coupe får du en självständig och social roll i ett företag där kvalitet, nyfikenhet och långsiktighet märks på riktigt. Du blir en del av ett internationellt sammanhang med kollegor i flera länder, samtidigt som du får stort eget ansvar för din marknad i Stockholm. Här kombineras frihet och ansvar med ett nära stöd från både kollegor och organisationen i stort.
Du får onboarding och produktutbildning i Frankrike, löpande utveckling i takt med nya produkter och marknadsaktiviteter och möjligheten att representera ett varumärke som är välkänt och uppskattat i branschen. Utöver det erbjuds du tjänstebil, bonus, pension, försäkringar och generösa semestervillkor.
I den här rollen arbetar du nära både återförsäljare och slutanvändare i professionella kök. Du driver affären framåt genom att skapa aktivitet i marknaden, utveckla relationer och visa hur Robot-Coupes produkter skapar värde i kundernas vardag.
Du kommer bland annat att:
utveckla försäljningen inom ditt geografiska område, Stockholm och norra Sverige
bygga vidare på och stärka relationerna med återförsäljare som exempelvis grossister och köksutrustningspartners
bearbeta slutanvändare inom restaurang, storkök, offentlig sektor, bageri och konditori
genomföra kundbesök, produktdemonstrationer och utbildningar ute hos kunder och partners
stötta återförsäljare i produktval, behovsanalys och uppföljning
arbeta med merförsäljning, nykundsbearbetning och utveckling av befintliga affärer
delta på mässor, lokala event och andra aktiviteter som stärker varumärket
följa upp leads, planera din aktivitet och dokumentera ditt arbete i CRM och andra säljverktyg
samla in marknadsinsikter kring kunder, konkurrenter, prissättning och trender
Rollen passar dig som är självgående, strukturerad och social, med en naturlig förmåga att bygga relationer och driva affärer framåt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en vardag där du får kombinera planering, kundkontakt och eget ansvar.
Värt att veta
Rollen är fältbaserad och du utgår från hemmet, med Stockholm som naturlig bas och huvudsakligt arbetsområde. Du har även ansvar för delar av norra Sverige, men tyngdpunkten i rollen ligger i Stockholmsområdet. Många kundmöten kan genomföras över dagen, medan resor med övernattning förekommer i begränsad omfattning. Du rapporterar till Country Manager Sweden och samarbetar även med kollegor inom marknad, HR och den internationella organisationen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med provanställning.
Robot-Coupe är ett internationellt premiumbolag med franska rötter och en stark position inom utrustning för professionella kök. Företaget är känt för hög kvalitet, marknadsledande produkter och ett långsiktigt tänkande där funktion, hållbarhet och användarvärde står i centrum. Kulturen präglas av nyfikenhet, teamkänsla och en genuin passion för mat. Här finns också en varm och professionell företagskultur där människor hjälper varandra, samarbetar över landsgränserna och delar en stolthet över både produkterna och kundnyttan.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av uppsökande B2B försäljning och som trivs i en självständig, kundnära roll med stort eget ansvar. Du har sannolikt arbetat som area manager, distriktssäljare, utesäljare, fältsäljare, account manager eller i en annan liknande säljroll där du är van att bygga relationer, driva affärer och planera ditt arbete strukturerat.
Vi ser gärna att du har någon slags erfarenhet från restaurang, storkök, bageri, foodservice eller närliggande verksamhet. Har du dessutom arbetat mot återförsäljare, distributörer eller professionella användare är det meriterande. Du behöver känna dig trygg i att identifiera behov, presentera lösningar och följa affärer framåt på ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har god vana av att arbeta i CRM eller andra digitala säljverktyg.
Som person är du nyfiken, självgående och prestigelös. Du har lätt för att skapa kontakt med olika typer av människor och tycker om att arbeta nära kunder, partners och kollegor. Dessutom tror vi att du har ett genuint intresse för mat, människor och affärer och att du motiveras av att representera ett starkt premiumvarumärke på marknaden.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och har god förmåga att tala och skriva på engelska, eftersom det är koncernspråk.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
164 40 KISTA Arbetsplats
Haukadalsgatan 10 Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Åsa Pettersson asa.pettersson@tng.se
