Area Manager Logistik, Spel & Butik till Skara Sommarland
2025-11-13
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
, Stockholm
Vill du vara med och skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster - och samtidigt se till att vår verksamhets logistikflöden fungerar sömlöst bakom kulisserna? Då har vi rollen för dig!
Vi är en nöjespark och Skandinaviens största (utomhus)vattenpark. Hos oss kan du åka Big Drop - Europas brantaste vattenrutschbana, Cobra, Tranan - den enda berg- och dalbanan i sitt slag i världen, och mycket mer! Dessutom har vi ett brett mat-, fika- och snacksutbud samt flera spel och butiker. Vi finns mitt i Skaraborg, är en av områdets största ungdomsarbetsgivare och tillsammans vill vi leverera upplevelser i världsklass.
Vi söker en erfaren, affärsdriven och utvecklingsorienterad ledare som sätter ordning, struktur och kvalitet på agendan - likväl som omtanke för människor och förstklassiga gästupplevelser. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där våra ledord säkerhet, omtanke, upplevelse och effektivitet genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Du är en nyckelperson som driver, utvecklar och säkerställer att våra logistik- och varuflöden fungerar effektivt - samtidigt som du säkerställer att våra butiker och spelområden är välfyllda, attraktiva och bidrar till både gästupplevelse och lönsamhet.
Som navet mellan inköp, lager och försäljning kombinerar du strategiskt perspektiv med operativt ledarskap - du analyserar, planerar och omsätter insikter till handling i en miljö där tempot är högt och variationen stor. Här möts analys och action - med målet att skapa struktur, resultat och upplevelser i världsklass.
Som Area Manager Logistik, Spel & Butik kommer du bl a att:
• Rekrytera, planera och leda säsongsbaserade team
• Leda och utveckla arbetet inom logistik, spel och butik med fokus på kvalitet, effektivitet och lönsamhet
• Säkerställa ett smidigt varuflöde - rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid - och optimera lagerhållning, beställningsnivåer och lagervärden
• Driva kommersiell utveckling: kampanjer, prissättning och sortimentsoptimering i samverkan med COO
• Analysera försäljningsdata, marginaler och nyckeltal för att stärka lönsamhet, tillgänglighet och gästupplevelse
• Bidra med kommersiella och operativa insikter till parkens ledningsgrupp och koncernövergripande affärsutveckling
• Ansvara för livsmedelshantering, kvalitetssäkring och efterlevnad av gällande regelverk.
Om dig och din bakgrund
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, företagsekonomi, retail eller motsvarande erfarenhet
• Minst 3-5 års erfarenhet av affärsdrivet ledarskap med personalansvar samt budget- och resultatansvar inom handel och/eller logistik
• Dokumenterad erfarenhet av kommersiell utveckling och försäljningsoptimering
• God kunskap om livsmedelssäkerhet och gällande regelverk (HACCP, egenkontrollprogram, alkohollagen etc).
Du har ett affärsdrivet ledarskap och fokus. Du förstår logistikens betydelse för lönsamhet och gästupplevelse. Du är strukturerad, analytisk och resultatinriktad, och samtidigt en inspirerande och närvarande ledare som tar vara på ansvarstagande och skapar engagemang och samarbete.
Du trivs i en miljö med högt tempo och varierade arbetsuppgifter likväl som du förstår att planering och flexibilitet går hand i hand. Du har vana att arbeta datadrivet och fattar gärna beslut baserade på fakta - men du har också fingertoppskänsla för affären och ser möjligheter där andra ser hinder. Med ett nyfiket och utvecklingsinriktat synsätt bidrar du till att utveckla och förbättra våra processer samt vår affär.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 20251205 (vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform). Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Simon Rosengren, Affärsområdeschef Park, simon.rosengren@sommarland.se
.
Om Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Parken har utöver ett vattenland även en tivolidel och gokartbanor. Med ett 40-tal attraktioner, fem restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, spel, kiosker och caféer är Skara Sommarland fyllt med upplevelser för hela familjen. Varje år anställer Skara Sommarland ca 500 personer och besöks av ca 300 000 gäster.
Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
