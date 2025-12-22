Arbetsträning administrativa och praktiska uppgifter
Gudmundsson Ecom AB / Inköpar- och marknadsjobb / Alingsås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Alingsås
2025-12-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gudmundsson Ecom AB i Alingsås
Arbetsträning - administrativa och praktiska uppgifter (Alingsås)
Vi söker en person för arbetsträning till ett etablerat e-handelsföretag i Alingsås. Rollen passar dig som vill arbeta med tydliga, återkommande uppgifter i en lugn och strukturerad miljö.
Arbetsträningen ger möjlighet att träna på arbetsrutiner, ansvar och självständigt arbete inom vardagliga och praktiska uppgifter.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är praktiska och varierande och kan bland annat bestå av upphämtning av paket, mindre inköp samt lämning av paket och varor till företagets adress. Uppgifterna sker inom gångavstånd i centrala Alingsås.
Vi ställer inga krav på utbildning, körkort eller tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att uppgifterna utförs på ett ordnat och pålitligt sätt.
Arbetet sker flexibelt under dagtid och i lugnt tempo, anpassat efter arbetsträningens syfte. Fokus ligger på att utföra uppgifterna korrekt, följa instruktioner och skapa fungerande rutiner i vardagen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är punktlig, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med tydliga arbetsuppgifter, rutiner och att arbeta självständigt efter instruktion. Du förstår vikten av att även enkla uppgifter utförs ordentligt och i rätt tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: ansokan@gudmundssonecom.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gudmundsson Ecom AB
(org.nr 559502-0107) Jobbnummer
9661755