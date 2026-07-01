Arbetsteraput till ny mötesplats i Forshaga kommun
Forshaga kommun, Förvaltningen för lärande och arbete / Sjukgymnastjobb / Forshaga Visa alla sjukgymnastjobb i Forshaga
2026-07-01
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Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Vill du vara med och bygga något från grunden?
Nu får du chansen att vara med och skapa en helt ny verksamhet i Forshaga kommun!
Tjänsten är placerad inom förvaltningens enhet Individ och utveckling. Där du kommer arbeta i vår arbetsmarknadsverksamhet. Vi arbetar med individnära stöd för att stärka människors väg till självförsörjning och ett aktivt deltagande i samhället.
I samverkan med Klarälvdalens samordningsförbund startar vi en ny mötesplats – och vi söker en engagerad arbetsterapeut som vill vara med och forma innehåll, arbetssätt och struktur från start.
Mötesplatsen är en verksamhet som riktar sig till personer mellan 18–67 år som vill bryta social isolering och stärka sin delaktighet i samhället. Verksamheten bygger på ett inkluderande förhållningssätt där individens behov, resurser och mål står i centrum. Verksamheten kommer även att innefatta arbetsplatsförlagda aktiviteter för personer med försörjningsstöd, kopplat till införandet av aktivitetskravet.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut har du en nyckelroll i att stärker individers arbetsförmåga och självständighet. Du arbetar med att:
Bedöma arbetsförmåga och behov av stöd
Bidra med arbetsterapeutisk kompetens i utvecklingen av verksamhetens arbetssätt och insatser
Stötta deltagare i att strukturera vardag, rutiner och aktivitetsbalans
Arbeta med anpassningar vid arbetsplatsförlagda aktiviteter/uppgifter både i verksamheten och andra förekommande arbetsplatser
Samverka med interna och externa aktörer för att skapa hållbara lösningar för individen
Dokumentera och följa upp insatserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har erfarenhet och utbildning i att bedöma arbetsförmåga
Har erfarenhet och kunskap om anpassningar kopplat till arbete
Har ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt
Är trygg i att arbeta självständigt såväl som i team
Har förmåga att strukturera, planera och driva arbete framåt
Är lyhörd, relationsskapande och inkluderande
Trivs i en utvecklingsinriktad roll där arbetssätt formas över tid
Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter och aktörer
Utbildning i Motiverande samtal (MI)
Personlig lämplighet är av stor vikt.Anställningsvillkor
Visstidsanställning om 100 % t.o.m. 2027-12-31.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga Kommun
(org.nr 212000-1819)
Box 93 (visa karta
)
667 22 FORSHAGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forshaga kommun, Förvaltningen för lärande och arbete Jobbnummer
9986187