Arbetsterapeuter till Västergården/Tunåsen respektive Bernadotte
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-12-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du utbildad arbetsterapeut och vill arbeta med patientcentrerad vård där aktivitet och samverkan är i fokus? Då har du kommit rätt! Hos oss får du arbeta i ett kompetent team med kollegialt lärande. Välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker två arbetsterapeuter till Vård och omsorgsförvaltningen på Uppsala kommun. En arbetsterapeut kommer ha 100 % placering på Bernadotte äldreboende och en kommer ha placering på Västergården/Tunåsen. Tjänsten på Västergården/Tunåsen är delad med 3 dagar per vecka på Västergården och 2 dagar per vecka på Tunåsen. Du kan läsa mer om de olika boendena nedan.Bernadotte är ett modernt äldreboende i Valsätra med stora ytor för samvaro, egen trädgård och närhet till naturen. Valsätra ligger 6 kilometer söder om Uppsala centrum och är ett omtyckt bostadsområde med goda bussförbindelser in till stan. Bernadotte har 80 lägenheter, hälften av lägenheterna är för personer med omvårdnadsbehov och hälften för personer med demenssjukdom. Här kan du läsa mer om vår verksamhet! (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/bernadotte/)Västergården
är ett trivsamt äldreboende som ligger i stadsdelen Svartbäcken. Boendet har en fin utsikt mot Fyrisån och har närhet till fina promenadvägar längs ån mot centrum och mot Fyrishovs bad- och sportanläggning. Här kan de boende njuta av en lugn och naturskön miljö samtidigt som de har tillgång till alla nödvändiga bekvämligheter. Västergården har ca 50 lägenheter, både för personer med omvårdnadsbehov och för personer med demenssjukdom. Du kan läsa mer här om Västergården (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/vastergarden/).Tunåsen
ligger i Svartbäcken som är ett lugnt och lummigt område. Tunåsen har 47 platser. Vi har stora balkonger med blommor och i trädgården finns odlingslådor. Måltider, fika och våra dagliga aktiviteter är stunder med trevlig gemenskap. Atmosfären är familjär och hemtrevlig. Läs mer om Tunåsen här Tunåsen (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/tunasen/).
Utöver en trygg anställning och konkurrensmässig grundlön erbjuder vi:
• Möjligheter till individuell kompetensutveckling, ett nätverk av arbetsterapeuter och ett nära samarbete med Uppsala universitet.
• Samverkan och nära relationer mellan verksamhet, stödfunktioner och arbetstagarorganisationer.
• Kollektivavtal med tjänstepension, sjuklön, semesteravtal och försäkringar.
• Försäkring under arbetstid och resa till och från arbetet genom AFA och arbetskläder.
• Friskvårdsbidrag (3000:-) och möjlighet till förmånscykel
Beskrivning av arbetsuppgifterSom arbetsterapeut hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med brukaren i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område såsom:
• Bedöma aktivitetsförmåga och åtgärder kopplade till bedömning
• Prova ut och förskriva hjälpmedel enligt hjälpmedelsprocessen
• Stötta verksamheten i utformning av lämpliga aktiviteter för brukarna och värna om aktivitetsbevarande arbete
• Handleda och stötta personal i ett arbetssätt där patienten är så delaktig som möjligt
• Stötta och handleda personal i att arbeta med god förflyttningsteknik och ergonomi.
• Handleda arbetsterapeutstudenter under sin VFU.
Du kommer att arbeta i team med sjuksköterskor, fysioterapeut, undersköterskor och verksamhetschefer. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor.
KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, där vi välkomnar både dig som är erfaren och dig som är nyexaminerad legitimerad arbetsterapeut. För att lyckas i rollen behöver du ha god datorvana och kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom särskilt boende för äldre (SÄBO) och/eller har erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning.Som person är du självständig och planerar och strukturerar självständigt dina arbetsuppgifter och din arbetsdag. Du behöver vara initiativtagande och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och se möjligheter i det. Du behöver även ha god samarbetsförmåga.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Nyström, verksamhetschef, 018-265 59 03.
Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 86.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00937". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Anna Nyström 018-265 59 03 Jobbnummer
9636594