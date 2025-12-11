Arbetsterapeuter till Torvalla och Brunflo
Östersunds Kommun / Sjukgymnastjobb / Östersund Visa alla sjukgymnastjobb i Östersund
2025-12-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Är du legitimerad arbetsterapeut och intresserad av ett arbete med välfungerande teamarbete och möjligheter att utvecklas i rollen? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker just nu två arbetsterapeuter, en till vårt team med legitimerad vårdpersonal som servar våra medborgare inom Torvalla hemtjänstområde samt särskilda boenden i Torvalla/Odensala, och en till vårt legitimerade team som servar Brunflos hemtjänstområden och särskilda boenden i Brunflo och Fåker. Arbetstiden är förlagd dagtid, veckodagar.
Goda möjligheter till kollegialt stöd finns både på arbetsplatserna, men även vid yrkesträffar med andra arbetsterapeuter inom vår kommunala hemsjukvård. Syftet med dessa träffar är både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och de brukar vara väldigt uppskattade.
Ditt nya jobb
Som arbetsterapeut arbetar du med att planera, leda och utföra arbetet med rehabilitering. Du är också den som bedömer behovet och skapar förutsättningar för individen till ett meningsfullt liv som möjligt genom att utföra behovsinsatser som behövs för individen. Arbetet innefattar förskrivning av hjälpmedel och handledning av personal samt anhöriga. I arbetet har du ett nära samarbete med fysioterapeuter och distriktssköterskor samt nära samverkan med annan legitimerad personal och baspersonal inom områdets hemtjänstgrupp/-er och de särskilda boenden vi arbetar mot.
Tjänsten i Torvalla
I teamet i Torvalla ingår idag två arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter och tre distriktssköterskor. Alla i teamet utgår från det gemensamma kontoret på Nävervägen i centrala Torvalla, med goda bussförbindelser. Det är en väldigt trivsam arbetsgrupp och vi lunchar tillsammans varje dag. Det finns möjlighet att ha ett eget rum och du kommer att ha nära till enhetschef, som också har sitt kontor i lokalen. En trappa ner håller hemtjänstgruppen i Torvalla till, vilket är smidigt när du ska delegera och följa upp delegerade arbetsuppgifter.
Tjänsten i Brunflo
Teamet i Brunflo utgår från kontoret på Liljevägen 8 och består idag av tre arbetsterapeuter, tre fysioterapeuter och fyra distriktssköterskor/sjuksköterskor. Arbetsplatsen ligger i centrala Brunflo nära vältrafikerade kollektiva förbindelser till och från Östersund. Du kommer arbeta nära andra arbetsterapeuter och övrig legitimerad personal, då alla delar kontor. Hemtjänstgrupperna för Brunflo centrala och Brunflo Byar utgår från samma byggnad så även här finns möjligheter till ett bra samarbete med hemtjänstpersonalen.
Vanliga arbetsuppgifter
• Delta tillsammans med andra i patientärenden
• Rehabiliteringsinsatser
• Utföra hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Göra uppföljningar av insatser
• Samarbeta med fysioterapeuter, sjuksköterskor och andra
Din kompetensPubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut
• Erfarenhet från kommunal vård
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i dig själv med god förmåga till självinsikt. I rollen är du professionell och självgående. Du har en positiv inställning till ditt arbete och handlar i enighet med fattade beslut, verksamhetsplanen och riktlinjer. Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och tar hänsyn till helhetsperspektivet i verksamheten när du arbetar. Du är bra på att samarbeta med andra och har en tydlig kommunikation där du talar välformulerat och tydligt och lyssnar in andra.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Facklig företrädare Arbetsterapeuterna
Pia Gustafsson pia.gustafsson@ostersund.se Jobbnummer
9640205