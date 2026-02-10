Arbetsterapeuter till slutenvården, Kungälvs sjukhus
2026-02-10
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Nu växer vår verksamhet! - Vi har fått utökade uppdrag, och samtidigt går en av våra kollegor på föräldraledighet.
Därför söker vi 2 nya kollegor att välkomna till vår härliga arbetsterapigrupp på Kungälvs sjukhus. Vi är ett mindre sjukhus med stor gemenskap, nära ledarskap och goda möjligheter att bredda sig inom olika områden.
Vi är en grupp på 13 arbetsterapeuter och en rehabiliteringsassistent som arbetar inom den somatiska slutenvården - med särskilt fokus på geriatrik, medicin, kirurgi och ortopedi. Utöver somatiken arbetar vi även inom öppenvård med handskador, cancerrehabilitering och Stroke Hemrehab. Under våren kommer vi också starta upp ett äldrevårdsteam på akuten där arbetsterapeuten har en viktig roll.
Organisatoriskt tillhör Arbetsterapin Rehabenheten tillsammans med fysioterapi, logopedi, kuratorer, dietist, stroke hemrehabiliteringsteam, mobilt palliativt team, vårdsamverkansteam, palliativ smärta och neuropsykologi. Rehabenheten är en del av verksamhetsområdet Geriatrik, neurologi och rehabilitering på Sjukhusen i väster.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och främst arbeta mot våra stroke- och/eller medicinavdelningar och välkomnar dig till en lärorik och utvecklande tjänst.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du personcentrerat, främst med geriatriska patienter. Du deltar i tvärprofessionella team och stödjer patienter i att återfå funktion och självständighet efter sjukdom eller skada. I arbetsuppgifterna ingår bedömning, kartläggning och genomförande av arbetsterapeutiska insatser. Rehabiliteringen är patientcentrerad och inom stroke bygger rehabiliteringen på bland annat de nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Patienternas rehabilitering planeras tillsammans i ett tvärprofessionellt team och vi värdesätter teamarbetet och ett gott arbetsklimat.
Vi arbetar med ständig utveckling och förbättring av verksamheten, där alla våra medarbetare har en viktig roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du är nyfiken, flexibel och strukturerad, och har en naturlig förmåga att samarbeta med både interna och externa parter samt att skapa trygghet i mötet med patienter och kollegor.
Du har ett empatiskt förhållningssätt, trivs i team och bidrar till en god arbetsmiljö. Erfarenhet av sjukhusvård, särskilt inom medicin och/eller neurologi, är meriterande - men viktigast är din motivation, ditt engagemang och din vilja att bidra till god vård och rehabilitering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativkraft och problemlösning. Arbetet innebär ofta flera parallella uppgifter, och vi stöttar varandra över områdesgränserna för att skapa struktur i arbetsdagen, därför värderar vi att du är flexibel, kan skifta fokus och omprioritera när det behövs.
Sjukvården och rehabilitering utvecklas ständigt, och i takt med den förändringen söker vi dig som trivs i en verksamhet där nya arbetssätt växer fram. Du har lätt att anpassa dig, bidra i förbättrings- och utvecklingsarbete och vill vara med och driva medarbetardriven verksamhetsutveckling, där dina idéer och initiativ får ta plats.
Om tjänsterna
Dagtid, måndag-fredag. Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Kontaktuppgifter för detta jobb
Amanda Orlinis Widell, enhetschef, 0735-89 84 60, mailto:amanda.orlinis@vgregion.se
.
Facklig kontakt
Johanna Engqvist, Sveriges Arbetsterapeuter, 0303-980 22
Varmt välkommen med din ansökan!
