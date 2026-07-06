Arbetsterapeuter till Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Södertälje Visa alla sjukgymnastjobb i Södertälje
2026-07-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du som nyutexaminerad eller som erfaren arbetsterapeut vara med och utvecklas hos
oss?
På Habiliteringscenter Södertälje arbetar vi med ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi arbetar tvärprofessionellt i team där det utöver arbetsterapeuter även ingår psykolog, kurator, fysioterapeut och logoped. Vi vänder oss till boende i Salem, Södertälje och Nykvarns kommun.
Genom råd, stöd och behandling skapar vi förutsättningar för patienterna att fungera på absolut bästa sätt i sin vardag. Vi är specialiserade på intellektuell funktionsnedsättning (IF), autism (ASD) och rörelsenedsättning (RN).
Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt IF/RN-team samt en arbetsterapeut till vårt ASD-team.
Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att kartlägga och bedöma patienternas förmågor och behov, planera behandlande åtgärder, genomföra dessa samt vid behov utfärda intyg. Du kommer till exempel att få arbeta med att ge råd, stöd, information och kunskap kring funktionsnedsättningen till patienter och närstående. Tillsammans med patienter och närstående kommer du att utarbeta strategier samt vid behov prova ut, förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel.
Habiliteringen erbjuder åtgärder både individuellt och i grupp, fysiskt på mottagningen, digitalt, över telefon, vid behov i patientens närmiljö eller på annan lämplig plats. Arbetet sker individuellt men också tillsammans med team-kollegor, anhöriga eller nätverk.
Att samverka med andra vårdgivare, kommunal verksamhet eller myndigheter ingår i arbetet då våra patienter kan ha behov där samverkan krävs.
Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och erbjuder en mycket strukturerad introduktionsperiod, specifika introduktionsutbildningar, vidare fördjupad personalutbildning samt jämte det kollegiala stödet och samarbetet även tillgång till ärendehandledning.
Förutom ett stimulerande och roligt arbetsterapeutiskt arbete så får du hos oss
Ett variationsrikt arbete som är uppskattat av både patienter och deras anhöriga
En god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete som ger dig yrkesmässig utveckling
Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete
Kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning samt möjlighet att läsa vidare med stöd från arbetsgivaren
Fri hälso- och sjukvård
Generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
Flexibel arbetstid
Extra ersättning vid föräldraledighet
Kvalifikationer
Du har ett stort intresse för människor, engageras av att stötta människor till ett värdefullt liv och värnar om allas lika värde. Du är intresserad av utveckling både av ditt kliniska arbete och av vårt gemensamma arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering och/eller personer inom vår målgrupp liksom av förskrivningsprocessen.
Vi önskar att du har B-körkort.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 2 Vuxna Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 08-50748882 Jobbnummer
9993574