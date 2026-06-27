Arbetsterapeuter sökes till uppdrag med start i augusti
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-06-27
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Vi söker nu flera legitimerade arbetsterapeuter till uppdrag med start i augusti och pågående fram till den 30 november.
Vi söker dig som är trygg i din roll, van att arbeta självständigt och vill arbeta inom kommunal verksamhet, bland annat inom korttids-/växelvård och äldreboende.
Aktuella uppdrag
Arbetsterapeut – kommunal verksamhet
Period: 13 augusti – 30 november
Omfattning: 90–100 %
Placering: Kommunal verksamhet
Arbetstid: dagtid, måndag–fredag inom ramen 07:00–16:00
Arbetsterapeuter – korttids- och växelvård
Period: 27 augusti – 30 november
Omfattning: ca 90 %
Antal: 2 arbetsterapeuter
Placering: Korttids- och växelvårdsverksamhet
Arbetstid: dagtid, måndag–fredag inom ramen 07:00–16:00
Arbetsterapeut – äldreboende
Period: 31 augusti – 30 november
Omfattning: 80–90 %
Placering: Äldreboende
Arbetstid: dagtid, måndag–fredag inom ramen 07:00–16:00
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, har god samarbetsförmåga och trivs i en självständig roll nära verksamhet, brukare och övriga professioner.
Är du tillgänglig för uppdrag i höst, eller känner du någon som kan vara intresserad? Skicka gärna CV och kort information om din tillgänglighet.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Boende vid behov
Reseersättning enligt överenskommelse
Möjlighet att välja uppdrag utifrån dina önskemål
Personlig kontakt och stöd genom hela uppdraget
Placering: UppsalaPubliceringsdatum2026-06-27Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation om din erfarenhet. Urval sker löpande.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Uppsala". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982109