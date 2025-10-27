Arbetsterapeuter inom kommunrehab inriktning vårdboende
Linköpings kommun / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2025-10-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Under våren 2026 kommer Linköpings kommun att få ett utökat uppdrag då vi tar över flera av Attendos verksamheter inom äldreomsorgen. Vi söker därför nya kollegor till Vård- och omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation. Som arbetsterapeut arbetar du med patientens behov i centrum med syfte att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde individen. Du ansvarar för bedömningar, personlig hjälpmedelsförskrivning och rehabilitering av patienter boende inom vårdboende. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med fysioterapeut och övriga professioner, såsom sjuksköterska och omvårdnadspersonal samt andra aktörer. Handledning av omvårdnadspersonal är också en viktig och naturlig del av arbetet. Arbetet består av varierade arbetsuppgifter och patientgrupper vilket ger möjlighet till omväxling och utmaningar i arbetet. I arbetet ingår även dokumentation och administration. Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag-fredag.
Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra Vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser, samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Som arbetsterapeut kommer du att få möjlighet att inte bara utföra meningsfullt arbete utan också vara en aktiv del av en större arbetsgrupp som främjar kompetensutbyte och utveckling.
Arbetsterapeuter inom Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar inom hälso- och sjukvården och är verksamma i både öppna vårdformer och vårdboenden. Denna tjänst riktar sig mot kommunens vårdboenden där vårt främsta uppdrag är att erbjuda kommunens medborgare en kvalitetssäker vård inom rehabiliteringsområdet. I vår verksamhet arbetar flera olika professioner såsom sjuksköterskor, undersköterskor med olika specialistutbildningar samt fysioterapeuter och andra arbetsterapeuter.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut alternativt inväntar din legitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av målgruppen äldre personer och/eller att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut. Vi ser det som mycket positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med kognitiv sjukdom.
Arbetet innefattar mycket patientkontakt och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera bra muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har datorvana och gärna erfarenhet av att dokumentera i journalsystem, såsom Treserva. Att du har B-körkort för manuell växellåda och kan cykla är ett krav då vi kör bil och cyklar i tjänsten.
Vi söker dig som är drivande i ditt arbete och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Du har ett flexibelt arbetssätt och kan ställa om utifrån verksamhetens behov och förändringar. I dina möten med patienter och kollegor är du lösningsfokuserad och lyhörd samt har ett professionellt förhållningssätt. Du har lätt att samarbeta med andra men kan också ta egna initiativ och är delaktig i verksamhetens utveckling.
I denna rekrytering kan språktest förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 260201
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16154
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Eva Ånell-DeVecchio Eva.Anell-DeVecchio@linkoping.se 013262469 Jobbnummer
9574835