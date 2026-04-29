Arbetsterapeuter, äldreomsorgen. Grundlön + 25 000 kr bonus/månad
Vi erbjuder dig
Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet. Ett omväxlande arbete med ett personcentrerat arbetssätt. Konkurrenskraftig och individuell lönesättning.
För dig som har mer än 3 års erfarenhet erbjuder vi 6250 kr extra/vecka vilket innebär 25 000 kr/månad utöver din grundlön under perioden 260622-260816. För att vara bonusberättigad enligt detta erbjudande behöver du vara inskolad samt arbeta sammanhängande under hela den angivna perioden. Inför sommaren 2026 kan vi erbjuda arbetsterapeuter som är skriven i annan kommun gratis boende i mån av plats.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut inom Vård- och omsorgsboende arbetar du på primärvårdsnivå med multisjuka äldre. Du ansvarar för rehabiliterande insatser i nära samarbete med andra professioner, handledning av omsorgspersonal är också en viktig del i arbetet.
Som arbetsterapeut inom Hemsjukvården arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som arbetsterapeut på primärvårdsnivå. Arbetet sker i ordinärt boende och du ansvarar för rehabiliterande insatser i ett nära samarbete med andra professioner. Vi söker även arbetsterapeuter till Umeå norra korttidscenter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du dessutom erfarenhet från arbete inom hemsjukvård och/eller äldreomsorg är det önskvärt.
Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även patienten själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas och dess närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med andra aktörer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet kräver att du har B-körkort. Övrig information
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
901 84 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Eva Österlund, SACO 090-161806
